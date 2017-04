El primer túnel AVE no se abrirá hasta 2021 y se crea un nuevo proyecto para el León-La Robla

El Ministerio de Fomento ha confirmado su nuevo enfoque para llevar la alta velocidad desde León hasta Asturias, y que consta de varias piezas. En el tramo precedente a la variante de Pajares, esto es, los 21 kilómetros que median entre León y La Robla, descarta el proyecto técnico aprobado en septiembre de 2015 y que proponía una reforma exprés, de doce meses y 18 millones, para suprimir los pasos a nivel y poco más. Ahora se prepara una operación de mayor envergadura que terminaría dejando dos vías de ancho mixto.

Para ello Fomento estudia el montaje del triple hilo, esto es, un sistema que ensambla sobre la misma traviesa tres raíles distintos. La configuración permite el paso de trenes tanto en ancho ibérico (mercancías, regionales, cercanías y servicios Alvia) como en internacional (el AVE).

Este ingenio es el que está presente en distintos tramos entre Barcelona y la frontera Francesa, en Tardienta-Huesca, y es al que va a recurrir el ministerio para completar en ancho internacional partes del corredor mediterráneo. Aplicarlo a León-La Robla exige renovar por completo los sistemas de comunicaciones, control de tráfico, catenaria, traviesas y raíles.

FCC y Acciona

La solución se completa con la instalación de vías de ancho internacional en la variante de Pajares. Eso obliga a ejecutar variaciones en sus obras. De mano, hay que modificar el contrato con FCC y Acciona, para el montaje de vía en la vertiente leonesa. Las empresas tenían prácticamente completado el ensamblado de 27 kilómetros de vía, en ancho ibérico, sobre traviesa polivalente. Nuevas cuadrillas de operarios deberán ahora levantar los anclajes, desplazar los carriles hacia el interior, y atornillarnos en las hendiduras propias del ancho internacional. Es una operación que asumirán las constructoras o deberá ser licitada en un nuevo contrato.

Lo mismo vale para el encargo que Dragados logró en 2014, para montar la vía en el lado asturiano. El contrato suma un año en suspenso, y la empresa ha solicitado por tres veces su rescisión. Ahora la administración deberá analizar si pacta con ella una compensación por cambiarle el proyecto entregado, o debe romper el contrato y licitarlo de nuevo, esta vez corregido para que directamente se monte el carril en ancho internacional.

Intgercambiador

Los pasos descritos dejarían un pasillo en ancho internacional desde Madrid hasta Pola de Lena, estación que durante años sería la última parada del AVE. En las inmediaciones del apeadero se haría sitio al cambiador de ancho. Esta instalación, actualmente ubicada en León, permite que ferrocarriles de rodadura desplazable (como los que ahora prestan el servicio Alvia) puedan mover sus ruedas y continuar el viaje por la red asturiana, que está en ancho ibérico, esto es, con los carriles más separados.

La encargada de desvelar la decisión sobre León-La Robla es una de sus mayores críticas, la consejera de Infraestructuras, Belén Fernández. Ayer se reunió en el Ministerio de Fomento con el secretario de Estado de Infraestructuras y el presidente del Adif, y concluyó la cita con «preocupación». «Confirman el cambio de criterio sobre lo que han venido manteniendo los Gobiernos del PP y que la apertura de la variante va para largo; el compromiso formalizado de puesta en servicio en 2017 de un túnel es algo que va a pasar a la historia inevitablemente», dijo.

Tanto que tal y «como lo tienen planteado, los ritmos de trabajo y las previsiones, no descartan que como mínimo hasta 2021 sea una realidad el aplazamiento de la apertura de cualquiera de los túneles». Fuentes ministeriales matizaron luego que en la reunión no se habría dado fecha alguna.

Pendientes de De la Serna

Fernández reprochó que sus dos peticiones de entrevistarse con el ministro Íñigo de la Sena sigan sin respuesta. «Han tomado nota de esta reiteración». Subrayó la necesidad de la cita para abordar «este tema que es estratégico para el futuro de Asturias y no puede quedar subordinado a pactos que son fruto de la ligereza del PP, en conjunción con una alimentación de egos de Foro Asturias».

En la misma línea el senador socialista Vicente Álvarez Areces registró ayer una pregunta al Gobierno, manifestando que el ancho internacional supone «excluir de facto a las mercancías». Por ello inquiere «en qué basan un cambio tan radical y lesivo para los intereses de Asturias».

Y, ¿qué piensa de todo esto Foro? El miércoles en una entrevista en Canal 10, el secretario general Francisco Álvarez-Cascos, indicó que el triple hilo se diseñó para situaciones «provisionales y puntuales», y que podría ser «válido, pero para un corredor de entre 60 y 70 kilómetros como es desde La Robla a Pola de Lena, no me parece la solución más razonable». Con todo, reconoció que su formación no se opondría a su utilización «si esa es la solución para que Asturias tenga ancho internacional».