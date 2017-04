Doña Urraca: la calle que peor huele de León

Para los vecinos de la Calle doña Urraca, en León capital, no hay duda: ésta es «la que peor huele de todo León». Lo remarca con vehemencia Mariano Tubilla, propietario del Bar Relámpago. «Aquí no hay quien respire», sentencia.

El problema de esta calle y de sus malos olores tiene que ver con una cuestión 'estructural'. El deterioro del asfaltado termina afectando a uno de los registros urbanos situados en el centro del vial y, por extensión, el deterioro del mismo bloquea las 'aguas sucias'.

Y ante eso para los vecinos no hay otra solución que «llamas al servicio de desatascos de Aguas de León. Y aquí se pasan una hora al día limpiando el atasco y con un olor insoportable, que se repite al día siguiente cuando de nuevo se vuelve a atascar la tubería».

Obra pendiente

La solución final debería llegar «por una obra mayor que contemplara levantar el asfalto y cambiar la tubería dañada, al parecer ya hay una partida reservada para la obra pero nos dicen que no se realizará hasta que no se proteste. Mientras tanto lo único que se hace es parchear el asfalto cuando se hunde y nada más, pero no se soluciona el problema que está justo debajo.

Y así el problema se extiende en el tiempo desde el pasado «mes de diciembre cuando un día sí y otro también el camión tiene que venir hasta aquí para desatascar el colector», denuncia Mariano Rubilla.

La situación actual «ya es difícil», se advierte, pero aún podría empeorar «y de lo lindo» cuando llegue el «calor del verano».