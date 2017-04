Zapatero asegura que pondrá su «trayectoria y capital político» para hacer un esfuerzo por las cuencas mineras

El expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha elegido la provincia de León para llevar a cabo un acto con el que conmemorar el décimo aniversario de la aprobación de la Ley de la Memoria Histórica.

Aprovechando el lugar en el que se encontraba, el expresidente anunció que «voy a intentar hacer un esfuerzo en favor de las comarcas mineras, cuya situación es difícil, con perspectivas complicadas y donde voy a poner mi trayectoria y capital político para hacer un esfuerzo por ellas».

En este sentido, no evitó conceder que «muchas cosas han pasado desde 2011 y no es fácil, pero no estará dicha la última palabra hasta que no se haya hecho la última lucha».