Elogio de la memoria

En el 'Hito de la Memoria', el monumento a los represaliados que se levanta a pie de carretera en la localidad de Benllera, tres cadaveras tienen un tiro en la cabeza.

Es el grito en silento a la memoria, al no olvido, al recuerdo de una crueldad sin límites que este domingo ha sido rememorada por familiares y amigos de los fallecidos en compañía del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

En el décimo aniversario de la Ley de Memoria Histórica puesta en marcha por el gobierno sociaalista de Luis Rodríguez Zapatero se ha recordado a aquellos que fueron eliminados sin justicia alguna y cuya memoria precisamente no debe caer en el olvido.

Reivindicación

En este acto y antes de tomar la palabra, el secretario general de los socialistas leoneses, Tino Rodríguez, puso en valor la figura de Zapatero defendiendo que «conoce León y se preocupa por León», destacando «lo sencillo que es hablar con él» y su «voluntad de venir aquí a reivindicar uno de los hitos más importantes de este tiempo».

En segundo lugar, y centrado en la Ley que cumple diez años, Zapatero defendió que «fue una ley de concordia y derechos, ya que un país democrático debe garantizar el derecho a la memoria de sus ciudadanos».

A renglón seguido relató que «a veces esa memoria está perdida en una fosa común, y un país no puede vivir en paz con eso. Tampoco puede hacerlo con calles ni símbolos que evoquen a aquel régimen».

2.800 fosas y 41.000 represaliados

En cuanto a las cifras, el expresidente destacó que con la Ley salieron a la luz «2.800 fosas comunes y 41.000 personas identificadas», en una iniciativa cuyo objetivo era «dar derechos a las personas que la historia les había quitado».

No obstante y con respecto al actual Ejecutivo, Zapatero lamentó que «el PP no ha apoyado la ley en su aplicación, y aunque tenía miedo de que derogaran esta Ley, la han respetado pero no la han cuidado». Así, esperó que «en este nuevo escenario político se le vuelva a dar contenido».

Recordó también el leonés que «la Ley contemplaba el reconocer la nacionalidad a los hijos y nietos de exiliados, ya que ellos perdieron su patria y su futuro».

Durante el acto se ha procedido a la lectura de versos de Antonio Gamoneda y se ha recordado a quienes terminaron sus días de forma violenta pero no en el olvido. Todo ello en un acto que finalizó dejando a los pies del 'Hito de la Memoria' un ramo de rosas en memoria de los fallecidos.