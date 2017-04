Dalia, la madre de Denise: «La persona que la asesinó, mató a toda la familia Thiem»

Denise Pikka Thiem no fue la única que murió el 5 de mayo 2015. “La persona que la asesinó mató a toda la familia Thiem”. De esta forma, Dalia Thiem, la madre de la peregrina estadounidense asesinada en Castrillo de los Polvazares, rompe su silencio de dos años en una entrevista que publica El Mundo.

Una mujer que confiesa haber “perdido las ganas y la energía de vivir” porque el dolor de perder a una hija es “indescriptible. Una parte de mí se ha ido para siempre”, asegura Dalia desde su casa de Phoenix (Arizona), aquella a la que tenía previsto regresar Denise tras alcanzar Santiago de Compostela.

"Su padre se sienta todos los días en el dormitorio de su hija para llorar su pérdida. Su hermano Cedric continúa comprándole pequeños souvenirs de los sitios a los que viaja. Está siendo extremadamente difícil para todos seguir con nuestro día a día desde que ella se fue”.

Asegura que durante los meses que trascurrieron sin saber nada del paradero de Denise siempre mantuvo la esperanza de que volviera. Es más, aún hoy “creo que va a entrar por la puerta en cualquier momento y se acabará esta pesadilla. La tristeza de no saber si mi hija estaba viva era tal que no se puede explicar con palabras. Pero cuando encontraron el cuerpo fue aún peor. Acabó la incertidumbre, pero no sentí ningún alivio”.

«Sólo quiero justicia para Denise»

El pasado 5 de abril un jurado popular declaró a Miguel Ángel Muñoz “culpable” del asesino de Denise tras casi un mes de juicio y la declaración de más de 80 testigos. Un proceso judicial en el que no estuvo presente ningún miembro de la familia de la peregrina porque, según reconoce Delia, “no hubiéramos sobrevivido ni emocional ni físicamente al dolor que nos produce revivir con detalle todo lo ocurrido en un proceso tan largo”.

Por eso tampoco fue su hermano Cedric. “Es insoportable el sufrimiento. Desde que nos jubilamos, Denise fue nuestro apoyo para todo. Hemos perdido la fuerza que nos daba debido a su brutal muerte”, señala Delia, que recuerda, como también se dejó patente en el juicio, que su el Camino era la última etapa de una aventura después de ver la película The Way. “Se fue a España para cargar las pilas y meditar sobre su futuro”.

Sin embargo, dos años después ni si quieran pueden mirar las fotos de su hija. “Tenía 41 años y muchos planes por delante", asegura Dalia que sólo pide “justicia para Denise”. Será en los próximos días cuando el magistrado presidente dicté sentencia tras el veredicto del jurado popular que, por mayoría (8-1) le declaró culpable de un delito de asesinato y robo con violencia.