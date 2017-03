La promotora dará ‘explicaciones’ diez meses más tarde de las supuestas pérdidas de la gala contra el cáncer

La polémica no cesa acerca de la gala benéfica que el pasado 16 de mayo acogía a alrededor de 10.000 personas en el parking del estadio Reino de León. Era benéfica, a favor de la Asociación Española Contra el Cáncer, pero finalmente esta entidad no ha recibido ni un solo euro.

La publicación de esta cuestión por parte de leonoticias dio luz a este asunto y ha suscitado resquemores en la sociedad leonesa. Por todo ello, y diez meses después de que se celebrara el macroconcierto, la promotora se ha puesto en contacto con la AECC de León.

«Nos han dicho que nos van a presentar las cuentas de las que hasta ahora no hemos tenido conocimiento», explica el presidente de la entidad. «Es un tema que se ha ido de las manos, estamos bastante afectados por este asunto», lamenta Serafín de Abajo quien confirma que el acuerdo recogía que los beneficios irían «un 50 por ciento para León y el otro 50 por ciento para Pontevedra».

Desde el 16 de mayo, día en que se celebró la gala benéfica, desde la Asociación Española Contra el Cáncer de León trataron de ponerse en contacto con ellos para saber cuánto les correspondía. «Nos pusimos en contacto y nos decían que aún no habían hecho las cuentas; en septiembre, lo mismo; en noviembre nos dicen que se han liado entre Producciones 4G y Orquesta Panorama y que no sabían a quién le correspondía hacer las cuentas. En diciembre nos dicen que hay pérdidas y no nos pueden dar nada, pero no nos demuestran las cifras, ni cuento ingresan, ni cuanto gastan; y nos lo creímos por la buena fe de las personas».

El presidente de la asociación reconoce que podrían reclamar si supieran que hay beneficio, pero lo desconocen porque no han podido ver las cuentas. «Si nos enteramos consideraríamos que hay estafa, pero nos lo hemos creído y nos resignamos», ha explicado este jueves. El problema surge en cómo demostrar que tuvieron beneficios. «Si lo pudiéramos demostrar, en virtud del convenio, podríamos llegar a hacer una reclamación».

Por todo ello, la AECC de León insiste en que se sienten «frustrados y utilizados» de que se hayan podido beneficiar de una gala solidaria en la que el Ayuntamiento de León facilitó el terreno, la gente fue por apoyar a la asociación y «se aprovechan de ello, después no nos explican las cuentas y por lo menos podían haber tenido el detalle de entregar un donativo simbólico; eso era lo lógico».

Tras casi un año, hay compromiso de palabra de la promotora de ofrecer las cuentas; ahora falta conocer la veracidad de los datos que presenten a la Asociación Española Contra el Cáncer y desde ésta tienen claro de que «una y no más» ya que para próximos convenios exigirán un porcentaje de las entradas vendidas.