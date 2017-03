Miguel Ángel dirigió la reconstrucción, marcando el ritmo del relato y contó lo que quería y como quería

Miguel Ángel no sólo dominó la situación sino que era el que dirigió la reconstrucción del crimen de Denise Pikka. Así lo ha puesto de manifiesto un agente de la Policía Nacional que intervino en la diligencia en la que el acusado incluso, remarcó marcaba el ritmo del relato.

“Calma, calma, que ya os llevo yo”, espetó en una ocasión el acusado ante las preguntas de un agente durante la reconstrucción en la que detalló con todo lujo de detalles cómo acabó con la vida de la peregrina. Relato que fue clave para localizar el cuerpo sin vida de la peregrina.

Así lo remarcó la inspectora jefa de la Policía Nacional de Astorga que advirtió que sin la declaración de Miguel Ángel “hubiese sido imposible encontrar a Denise”. Precisión que si bien no tuvo el acusado a la hora de señalar el lugar dónde enterró las manos de la peregrina estadounidense.

Tal es así, remarcó la inspectora, que aún a día de hoy se realizan búsquedas sin éxito para intentar localizarlas. En esta sentido se refirió otro de los policías que participaron en la investigación advirtiendo de que a diferencia de con el cuerpo “Miguel Ángel no acotó con la misma exactitud el lugar el lugar dónde se deshizo de las extremidades superiores”.

«Estaba en su sano juicio»

En esa misma línea se refirió el inspector jefe de sección de inspecciones oculares de la Policía Científica que remarcó cómo Miguel Ángel les dirigió en la reconstrucción del crimen. “Le íbamos preguntando dónde estaban las manos y no supo o no quiso decírnoslo”, señaló el testigo.

Es más, el agente aseguró que tenía un conocimiento “perfecto de lo que conocía y de lo que había hecho. No soy psicólogo pero podría deducir que estaba en su sano juicio y que lo que decía lo decía porque quería y como quería, ocultando lo qué quería como quería”.

Por último, el agente señaló que Miguel Ángel mantuvo el control durante toda la reconstrucción a excepción de un momento que se acurruca y se lamenta de los hechos. “No sé si fingía o no. Pero también durante esta diligencia se jactó de que si no hubiera sido por él no le hubieran encontrado”, apuntó el testigo, que afirmó que a pesar de que el acusado les dio un rodeo para llegar al lugar donde enterró a Denise, “nos dijo perfectamente dónde estaba”.

Investigación «titánica»

Una segunda la sesión del juicio en la encargada de la investigación además defendió que la investigación fue “titánica” y no aleatoria, como intenta demostrar la defensa que durante la lectura de sus calificaciones previas advirtió que la detención de su cliente fue como consecuencia de la presión ejercida desde Estados Unidos.

Miguel Ángel, a su llegada a la Audiencia este miércoles. / Campillo

“El trabajo que se ha hecho ha sido titánico no sólo se ha investigado al acusado, ha habido muchas personas, se han comprobado numerosas llamadas incluso desde el extranjero que creían haber visto a Denise y se ha comprobado absolutamente todo”, apuntó la inspectora, que recordó que inicialmente se realizaron inspecciones en hospitales y albergues del Camino.

Una segunda sesión de este juicio en la que se puso de manifiesto que fueron los incidentes previos con otras peregrinas las que situaron al acusado como principal sospechoso de la desaparición de la peregrina residente en Arizona.

En las dos agresiones denunciadas – a dos mujeres de nacionalidad china y alemana-, el acusado presuntamente uso el mismo modus operandi que con Denise. Colocó una falsa señal que condujo a los caminantes al entorno de su casa donde con la cara cubierta cometía la agresión y el posterior robo. Un indicio que llevó a la investigación desde un primer momento a estrechar el cerco a Miguel Ángel cuya culpabilidad, remarcó la inspectora jefa, está sustentada en pruebas y no conjeturas.

“Son muchas las pruebas que incriminan al acusado como su confesión, la reconstrucción del crimen, los testigos que le habían visto hostigar a otras peregrinas o el cambio de vestimenta del acusado con prendas de gran valor después de la desaparición de Denise”, remarcó la responsable de la investigación.

Si bien, la inspectora reconoció que no había ninguna prueba que determinase que era Miguel Ángel el que cambiaba la señalítica del Camino, recordó la existencia de evidencias de que todas redirigían a los peregrinos a las inmediaciones de su vivienda.

Confidencias, evitando ser visto

Tercera jornada Este jueves se retomará el juicio con la declaración de 19 agentes de la Policía Nacional que participaron en la investigación, uno de ellos, el subdirector de los GEO que se trasladaron a Asturias para la detención del único acusado

Durante la vista oral de este martes, Fiscalía y acusación particular demostraron la garantía de los derechos del acusado durante y después de su detención así como el cumplimiento estricto de la cadena de custodia de las pruebas, echando por tierra la defensa que, por su parte, incidió en la falta de pruebas que determinasen que Miguel Ángel colocase las señales erróneas en el Camino y en que en su vivienda no se halló ningún efecto de Denise ni vestigio orgánico.

Segunda jornada en la que también prestaron declaración los agentes que entrevistaron a la expareja y padre de Miguel Ángel, que constataron que el acusado tiene un carácter “fuerte y agresivo cuando se le lleva la contraria” así como una supuesta vinculación con grupos relacionados con las guerrillas mejicanas y colombiana.

Interrogatorios que ha seguido con detenimiento el único acusado que de nuevo volvió a protagonizar numerosas confidencias con su letrado, eso sí, siempre cubriéndose la boca con la mano para evitar que la lectura de sus labios.

