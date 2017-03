«La mejor prueba incriminatoria es la confesión del propio acusado»

El Camino de Santiago marca su nueva credencial en la Audiencia Provincial de León. La sala ha abierto sus puertas para acoger la sesión de composición del jurado popular que tratará de esclarecer si Miguel Ángel Muñoz asesinó a Denise Pikka Thiem cuando la peregrina estadounidense afrontaba la etapa entre Castrillo de los Polvazares y Santa Catalina de Somoza de la Ruta Jacobea.

imágenes Crimen de la peregrina

Tranquilidad y seguridad de los tres letrados que ejercen la acusación particular, por parte de la familia norteamericana, quienes consideran que «la mejor prueba es la que aporta el propio acusado», que confesó los hechos en su segunda declaración en los juzgados.

«La reconstrucción de los hechos está ahí y muchos detalles que da en su confesión y reconstrucción solamente la persona que mató a Denise lo podía saber, nadie más», mantenía Javier García Fernández ante la prensa en un receso de la sesión previa.

Durante la mañana, las puertas de la Audiencia han vivido una jornada muy mediático con una docena de medios nacionales y locales que se han postrado a la espera de las declaraciones de los abogados de acusación y defensa.

Vicente Prieto, encargado de velar por la defensa del presunto asesino, espera que en el juicio «se impongan la razón y la justicia», ya que para eso están aquí y cuenta con que su cliente «salga libre, sinceramente».

Aparece el acusado

La sorpresa ha llegado cuando, pasadas las 12:00 horas, el propio asesino confeso de Denise ha acudido en coche policial y esposado a la sala leonesa para mantener una entrevista con su letrado.

En un primer momento se sospechó de un posible pacto que pudieran ofrecer, algo completamente descartado por el abogado ya que «son penas superiores a los seis años».

La llegada a la sala fue una solicitud del propio letrado para preparar la declaración que el acusado realizará este martes.

Sobre las hipótesis y la confesión que Muñoz realizó una vez hallado el cuerpo en septiembre de 2015, el letrado no entiende «que ocurrió en el intervalo entre la primera y segunda declaración» y tratarán de aclararlo a través de las declaraciones y el estudio de la situación psiquiátrica de su cliente. «Él explicó que halló el cuerpo porque hacía mucho deporte, vio una zona que olía mal y no le dio importancia porque pensó que se trataba de una animal al ser un lugar de caza. El dinero también explicó cómo y dónde lo encontró espero a ver si veía algún anuncio y como no lo vio se lo quedó».

El jurado

Un jurado «muy variado y de todo tipo de condición» tratará de dilucidar, durante las tres próximas semanas el caso. Si Miguel Ángel Muñoz acabó con la vida de la peregrina norteamericana o, según ironizaba la acusación, se trata de «una conspiración judeomasónica» y todo fue fruto de una «mala investigación» policial de un caso que, para el letrado defensor, había que «solucionar de alguna manera» y en la que su cliente encajaba como «chivo expiatorio».

La composición definitiva estará formado por nueve titulares. La distribución por género será de ocho mujeres y un hombre, además de dos suplentes, también de sexo femenino.

Será este martes cuando el acusado preste declaración en la primera sesión del juicio. La sala se prepara para recibir un nuevo caso mediático que tratará de limpiar la sangre derramada en el Camino de Santiago y que quedará como una mancha imborrable en los vecinos de la zona.