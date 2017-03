La Audiencia Provincial de León juzga el atroz crimen que puso en jaque la magia del Camino de Santiago

El silencio atroz, aquel que invita a la reflexión, que invade a cada tramo el Camino de Santiago fue el mismo que durante meses se convirtió en cómplice de un brutal asesinato que dejaría una herida imborrable en el tramo entre Castrillo de los Polvazares y Santa Catalina de Somoza, a escasos kilómetros de Astorga, donde la estadounidense Denise Pikka Thiem murió de la forma más cruel posible el 5 de mayo de 2015.

Un crimen que golpeó con fuerza el Camino, el mismo que fascinaba a esta norteamericana de 41 años y que emprendió como última parada antes de regresar a su casa en Arizona, Estados Unidos. En sus correos electrónicos ya apuntaba que tenía ganas de volver, de sentarse junto a su familia mientras sus redes sociales se inundaban de imágenes y notas breves sobre sus experiencias como peregrina.

Un camino que inició el 6 de marzo en Pamplona y que, tras más de 420 kilómetros a sus espaldas y a tan sólo 280 de Santiago de Compostela, se vio truncado por Miguel Ángel Muñoz Blas, su asesino confeso, que será juzgado a partir de este lunes por un delito de asesinato y de robo por el que se enfrenta a una pena de 25 años de prisión.

Hechos que llegan a la Audiencia Provincial de León que, tras la vista oral por el crimen de la expresidenta de la Diputación Isabel Carrasco, volverá a ser el escenario de uno de los crímenes más mediáticos de la provincia de León.

Será a partir de este lunes cuando arranque una vista oral con la elección de los nueve miembros del jurado popular que determinarán la culpabilidad del único acusado. Un proceso judicial que se prolongará hasta el 4 de abril con la declaración de hasta 111 testigos, entre ellos 56 agentes de la Policía Nacional.

Asimismo se interrogará a medio centenar de personas, entre peritos y testigos, entre los que destacan dos de ellos. Cedri Kin Fai Thiem, el hermano de Denise, y Josefine E.F., peregrina que denunció un ataque en el Camino por parte de un varón de la misma complexión que Miguel Ángel. Ambos testificarán a través de videoconferencia.

El vecino esquivo y huidizo

Juicio que seguirán de cerca más de 60 profesionales de 25 medios de comunicación local, regional y nacional y que vivirá su momento álgido en su primera jornada con la declaración del acusado, un hombre esquivo y huidizo, un “raterillo”, conocido en la zona, que de tarde en tarde robaba manzanas y peras y que cada cierto tiempo cometía un pequeño robo.

Un hombre extraño y solitario, un ermitaño que pese a tener 37.000 euros en el fondo de su casa asaltaba peregrinos y robaba tomates. Aunque nadie le veía capaz de cometer una atrocidad así. Sin embargo, Miguel Ángel escondía tras una tímida e inofensiva sonrisa a un hombre obsesivo, que vigilaba con unos prismáticos el paso de los peregrinos, calculando meticulosamente el tiempo que les separaba a unos de otros para medir si podía actuar. Y así empezó a construir una telaraña.

Su 'plan' era bastante más elaborado de lo que pudiera parecer. Desde Castrillo de los Polvazares hasta Santa Catalina cada peregrino recorre unos 3,4 kilómetros y emplea en ese trazado unos 40 minutos de tiempo. Los más preparados reducen esa 'marca' en otros cinco o diez minutos. Miguel Ángel había fijado dos puntos de vigilancia.

Fechas clave 6 MARZO 2015 Denise inicia el Camino de Santiago en Pamplona 4 ABRIL 2015 Denise llega a Astorga donde se hospeda en el albergue San Javier. Envía un correo electrónico a su amiga Lindsay 5 ABRIL 2015 Denise abandona el albergue y, tras asistir a la procesión del Domingo de Resurrección, emprende el Camino con el objetivo de llegar a El Ganso, en una etapa corta de 14 kilómetros. Tras dejar atrás Castrillo de los Polvazares se encuentra con Miguel Ángel que minutos después acabó con su vida. 17 ABRIL 2015 Miguel Ángel Múñoz cambia 1.132 euros en la oficina de Cajamar-Caja Rural de Astorga 20 ABRIL 2015 Su hermano Cedric se traslada a España y denuncia su desaparición 27 ABRIL 2015 Los medios de comunicación se hacen eco de la desaparición de Denise Pikka 3 AGOSTO 2015 El senador John McCain remite una carta al presidente del Gobierno para que acepte ayuda del FBI FINALES DE AGOSTO Ante la presión policía, Miguel Ángel desentierra el cadáver de Denise y lo traslada hasta las inmediaciones de su vivienda. 8 SEPTIEMBRE 2015 Miguel Ángel Múñoz abandona su domicilio y se traslada hasta Asturias donde se inició el Camino de Santiago. 10 SEPTIEMBRE 2015 Intensifican el operativo de búsqueda de Denise. Más de 300 efectivos se despliegan por el entorno de Astorga. 11 SEPTIEMBRE 2015 La Policía detienen en Grandas de Salime, Asturias, a Miguel Ángel Múñoz Blas, mientras se encontraba en la terraza de un bar junto a otros peregrinos. Esa misma noche, el detenido conduce a los agentes hasta el lugar donde enterró a Denise. El cadáver se encontrata a escasos metros de su vivienda, a los pies de un pino, desnudo, en avanzado estado de descomposición y cubierto por unos arbustos. A la altura del kilómetro 7 de la carretera LE-142. 12 SEPTIEMBRE 2015 Trasladan el cadáver de Denise al Anatómico Forense 14 SEPTIEMBRE 2015 El Juzgado decreta prisión provisional, comunicada y sin fianza para el detenido que se declara inocente en una primera declaración en la Comisaría de Astorga. La autopsia confirma que el cadáver es el de la peregrina estadounidense. 15 SEPTIEMBRE 2015 El detenido pide declarar de nuevo y confiesa el crimen de Denise. Durante una reconstrucción detalla cómo acabó con la vida de la peregrina. “Me cambió el chip, cogí un palo y la golpeé en la cabeza”.

Uno al este y otro al oeste de su vivienda, que coincide en el primer tercio del camino que separa ambas aldeas. Además el asesino confeso había pintado varias señales amarillas falsas del camino para intentar desviar a los peregrinos a una ruta alejada en unos cien metros del camino principal.

La trampa mortal

Todas las fatalidades coincidieron en el caso de Denise, que hicieron mortal la trampa de Miguel Ángel. Viajaba sola, lo hacía en un instante en el que nadie atravesaba la ruta, no llevaba teléfono móvil y fue atacada en una zona de matorral próxima al camino principal.

Se había desorientado tras desviarse del camino para visitar la localidad de Castrillo de los Polvazares y su camino la llevó hasta las inmediaciones de la casa de su verdugo que se acercó a ella, como ya había hecho con otras peregrinas, acompañándola parte del trayecto.

Sin embargo, Denise se sintió molesta, algo que irritó a Miguel Ángel que sin mediar palabra cogió un palo del suelo y la golpeó en la cabeza. “Tenía como un mal día, no me sentía bien y con su actitud hizo que me diera una locura”, relató el asesino confeso durante la reconstrucción del crimen.

La mujer de 41 años se desplomó al suelo, golpeándose con unas piedras. Pero no fue suficiente. Miguel Ángel le propinó dos paladas más. Luego arrastró su cuerpo hasta un lugar apartado, donde la rajó el cuello y la desnudó, para posteriormente enterrar el cuerpo en un agujero, seccionándole previamente las manos que ocultó en otro lugar próximo a su finca.

Y regresó a su casa. Con su botín. Tranquilo. Sin un atisbo de arrepentimiento, sin miedo a que se descubriera el crimen. Tanto que no dudó días después en cambiar los dólares que Denise llevaba encima. Pero la presión policial le hizo cometer un error.

El Camino, su aliado y su escodite

El extraño vecino de Valdemanzanas se sentía observado y temió porque se descubriese que estaba detrás de la desaparición de la mujer estadounidense. Por ello, desenterró el cadáver para posteriormente ocultarlo en un terreno más próximo a su vivienda y cogió un autobús en Astorga dirección Voiedo donde, paradójicamente, se sumó a un grupo de peregrinos, haciendo del Camino de Santiago su aliado y su escondite a la par.

Nadie sospecharía de un peregrino divertido y completamente integrado con el resto de sus compañeros, con los que entonaba al unísono el ‘Asturias Patria Querida’. Los mismos que atónitos asistieron el 11 de septiembre a su detención en una terraza de Grandas de Salime mientras comían unos bocadillos. Era el desenlace de una misteriosa desaparición que inundo de temor el Camino de Santiago. Ese mismo día, condujo a la policía hasta el lugar donde había enterrado a Denise, confesando sólo cuatro días después el brutal crimen en una detallada reconstrucción.

Hechos que el acusado ha negado insistentemente durante la fase de instrucción, en la que su defensa ha alegado una supuesta falta de indicios en su detención en un intento de anular una causa que llega este lunes a la Audiencia Provincial de León.