Un estudiante leonés diseña un 'once' de fútbol con los autores de la Generación del 27 para preparar un examen de Literatura

Un estudiante leonés de segundo curso de Bachillerato, Alberto, espera superar esperar el examen de literatura que tiene este jueves gracias a la peculiar ayuda que le proporciona su afición al fútbol. Al chaval se le ocurrió que podía utilizar un truco para memorizar los autores de la Generación del 27 que debe aprenderse para la prueba y que justamente son 11.

Así, explica, según publica Verne, se le ocurrió «que podría hacerlo un poco más interesante» y elaboró una alineación de un supuesto equipo de fútbol asignando a cada uno de los puestos el nombre de uno de los literatos sobre los que tendrá que examinarse.

«No conseguía aprenderme el nombre de los 11 autores de literatura así que decidí hacer esto, llamarme friki», escribió en su cuenta de Twitter, logrando un gran número de 'retuits' y convirtiendo su iniciativa en muy comentada en las redes sociales y en los medios de comunicación.

«Conté los autores y me di cuenta de que eran 11 justos. Como me gusta bastante el fútbol, se me ocurrió esa idea», señaló este estudiante aficionado al Atlético de Madrid y habitual de los notables en sus calificaciones antes de asegurar que no descarta buscar otro truco para memorizar otros contenidos.