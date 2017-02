León apuesta por ceder la gestión de San Isidro para poder acelerar y cerrar la fusión con Asturias

León apuesta por ceder la gestión de la estación invernal de San Isidro con el fin de poder acelerar y cerrar la fusión con Asturias. Así lo ha reconocido este lunes el presidente de la institución provincial, Juan Martínez Majo, en el transcurso de una visita realizada a la estación invernal.

En un encuentro mantenido en la estación invernal con los periodistas Majo ha reconocido que la institución tiene «un pequeño gran escollo (respecto a la fusión) que vamos a intentar salvar porque nosotros estamos dispuestos a buscar fórmulas en las que podamos colaborar porque físicamente ya está prácticamente fusionados».

Desde la institución provincial se han puesto como ejemplo los acuerdos con los forfaits y se ha remarcado que se está «dispuestos a avanzar» en la negociación para la fusión entre estaciones así como para dotar de suministro eléctrico desde León hacia Asturias.

Red eléctrica

Se trata, según se ha advertido, de una cesión de suministro que «hoy está rota». Juan Martínez Majo ha recordado que León ha asumido «una inversión de 12 millones de euros con un compromiso que no se ha cumplido por una parte (en referencia a Asturias)».

«Adelanto que desde el área de Desarrollo Económico estamos trabajando en buscar la fórmula para que la gente de la zona no se sienta perjudicada por el coste del enganche de la luz y la fórmula jurídica para poder que la gente pueda desarrollar inversiones en la zona sin perjuicio respecto de unos y otros. Aquellos 1.400 euros que cuesta el kilovatio reducirlo a los 309 que costaba a aquellas personas que se incluyeron en el primer apartado de los famosos anexos», ha remarcado el presidente.

Igualmente ha asegurado que pese a estar «roto» el acuerdo con Asturias se está buscando un acuerdo que lleve a que el Principado asuma un megavatio en 2019. «No perdemos la esperanza», ha sentenciado.

Modelo de gestión

«Miguel Ángel estuvo con el consejero y estamos pendientes en esa reunión. Asturias tiene que reaccionar porque lo van a necesitar en el 2019 y previsiblemente antes si quieren realizar inversiones y ampliar la superficie esquiable como parece ser», ha remarcado.

Por su parte Miguel Ángel del Ejido, diputado responsable del área, ha insistido en la necesidad de avanzar en un modelo de gestión para la estación bien de carácter «mixto» o en su defecto «privado» con el fin de que bajo esa gestión se pudiera avanzar en la unión de León y Asturias a través de sus estaciones invernales.

Del Ejido ha recordado respecto a la 'señal eléctrica' entre estaciones que «fueron 12 millones» la cantidad invertida y que «había unos acuerdos en los que se repartían más menos cincuenta por ciento cada uno. Ahora Asturias no quiere reconocer esa petición que se hizo de boca siempre hubo negociación pero no documentación y por tanto no se puede basar esa reclamación en ningún documento».

Acuerdos

«Lo que está claro es que si no pagan la parte proporcional que les corresponde, la Diputación no les va a dar luz. También es cierto que Asturias reconoce que no va a necesitar esos 3,5 megavatios y que con uno es suficiente. Y teniendo eso presente desde la Diputación hemos dicho: negociemos», ha remarcado el diputado.

La intención «es llegar a un convenio a cuatro años o cinco o seis años, no es problema de tiempo, pero queremos tener un documento encima para reclamar a Asturias la cantidad económica. El presidente lo ha dicho de forma reiterada. El tiempo no es un problema pero es necesario un documento que esté sobre la mesa de ambas administraciones».

Fusión

A pesar de esta situación, el diputado responsable del área se ha mostrado optimista en que incluso antes del 2019 pueda ser efectiva la fusión física de las dos estaciones y convertirse en el mayor complejo esquiable de la Cordillera Cantábrica dado que la intención del Principado es privatizar la gestión u otra gestión de Fuentes de Invierno.

Un planteamiento similar al que actualmente tiene la Diputación. «Creo que en el momento en el que la gestión se lleve a cabo bien a través de una concesión administrativa o una empresa mixta esa fusión es más fácil ante dos concesiones administrativos que ante dos administrativas que ese encaje de bolillos es complicado», se ha apuntado en esta jornada.

Para añadir: «Por todo ello vamos a seguir avanzando en esa unión porque entendemos que es el futuro de las dos estaciones para hacer la mayor zona esquiable de la zona Norte y vamos a seguir trabajando en ello sin lugar a dudas».