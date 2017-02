«Roberto era muy inocente, le hicieron bien la cama»

Hasta once declarantes han pasado este miércoles por la Audiencia Provincial de León para tratar de esclarecer los hechos y el presunto plan que los acusados tejieron para acabar con la vida de Roberto Larralde.

Tras prestar testimonio la madre de la víctima, Daniel Herreras ha asistido a la sala de vistas para explicar su posición en el caso. Éste, amigo del asesinado, fue el último en llamar a Roberto antes de que su teléfono dejara de emitir señal.

«Yo le llamé para que viniera a La Virgen y me dijo que esperara, que iba a hacer un asunto con un chaval». Herreras ha lamentado que su amigo era una persona «muy inocente, le hicieron la cama pero bien».

Sobre la mujer de la víctima, el testigo ha asegurado que Miriam «me preguntó que me había dicho Roberto en esa llamada, y lo hizo en un aparte».

Durante su exposición de los hechos, se ha vivido un momento tenso cuando tanto él como José Ramón se han amenazado, en plena sesión, por lo que el magistrado se ha visto obligado a pedir orden a ambos. Esto se produjo cuando el letrado del acusado ha señalado que el declarante compró un teléfono prepago el mismo día en el que ocurrieron los hechos.

María Ángeles Díez Vega, tía de María del Mar, confirmó la teoría de su sobrina e incidió en la petición constante de Miriam Caballero, que realizó varias llamadas desde el teléfono de su familiar durante la tarde del 13 de septiembre. «Me extrañó porque llamaba mucho y borraba los números».

«Julio hacía ostentaciones de su dinero»

Los compañeros y el jefe de Miriam Caballero han pasado esta mañana por la Audiencia Provincial de León para explicar su relación con la acusada. Todos indicaron lo buena compañera y simpatía de Miriam con los clientes.

También han señalado la presencia continuada de Julio López, acompañado de Froilán Álvarez en el bar Spiral donde trabajaban. «Muchas veces, Julio traía a Miriam en su Porsche Cayenne; luego llegaba Froilán en una moto». En este sentido, una de las declarantes destacó las «ostentaciones constantes de su dinero» que hacía el presunto cerebro de la trama criminal. «Pagaba un agua y un café con billetes de 200 euros y enseñaba el resto que tenía en la cartera».

Los compañeros han coincidido en que las muestras de cariño entre Julio y Miriam no eran evidentes, aunque sospechaban de que podían mantener una relación. La tarde del 13 de septiembre Miriam llamó al bar para preguntar si alguien había llamado preguntando por ella, según ha relatado una camarera del bar.

Otra de las testigos hizo referencia a una escena vivida en el bar cuando se detuvo a Miriam Caballero. «El Pinocho (del clan Larralde) y una chica entraron en el bar, él llevaba un bulto que podía ser una pistola, y ella agredió a gente en la barra y tiró al suelo a una señora de una banqueta».

Los antecendente de Adrián Martínez

El acusado por tenencia ilícita de armas, Adrián Martínez, ha tenido que escuchar los testimonios de José Enrique Gazpache, Rocío Fernández y María del Valle, testigos del tiroteo que se produjo en enero de 2014 y que acabó con tres disparos realizados por Adrián sobre el vehículo del primero.

José Enrique ha asegurado que no denunció los hechos «porque no quería líos» y finalmente decidieron mudarse de casa «para no cruzarme con Adrián por la calle». También ha reconocido, que el padre del acusado le llamó para ofrecerle disculpas y el pago de los desperfectos ocasionados. «Los daños fueron insignificantes, pero no en mis hijos», lamentó el declarante.