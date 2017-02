La madre de Larralde carga contra su nuera, la tilda de asesina y defiende que hubo un plan para matarle

Todas las jornadas de este miércoles han estado centradas en la madre de Roberto Larralde. Marcelina Urcera Paniagua ha acudido a la Audiencia Provincial para prestar declaración en la causa que se sigue por el crimen en el que perdió la vida su hijo.

Durante su declaración ha pedido «perdón» por los incidentes ocurridos el primer día cuando tuvo lugar un enfrentamiento directo con Miriam Caballero cuando ésta abandonaba el vehículo policial.

«Ella venía en el coche y salió sonriendo y mirando hacia mí. Ella vino a por mí, me tiró de los pelos y al suelo. Yo sólo le dije que cómo había hecho tanto daño a los niños», ha asegurado en la sala.

La cita con Miriam

El día de los hechos, ha recordado que su hijo terminó de merendar y le dijo que marchaba a ver a Miriam. «Esas fueron sus últimas palabras, no las voy a olvidar», ha advertido con un tono contundente ante los presentes.

Además ha señalado que no era normal que Roberto apagara el móvil, «nunca lo hacía». «Le llamó el niño el domingo por la mañana y no lo cogió. Por la tarde llamó a la madre (Miriam) y nos dijo que no sabía nada de él», ha recordado.

Además ha asegurado que Miriam le pidió que no hiciera la denuncia por la desaparición, algo que la testigo no realizó «por miedo a que les llevaran presos por la orden de alejamiento».

«Nunca nos hemos dedicado a la droga»

A partir de ahí relata que fue «un mecánico de Trobajo» quien «localizó su furgoneta y nos llamó. Fuimos toda la familia y estaba cerrada delante y abierta por atrás. No encontramos nada, hasta que llegó ella (Miriam) y encontró las llaves y la cartera en la guantera; antes habíamos mirado ahí y no había nada».

La madre de Roberto Larralde ha asegurado además que su familia «jamás» se ha «dedicado a la droga ni a dar palos, somos muy queridos en Lorenzana».

La familia, ha recorado Marcelina Urcera, siempre sospechó de José Ramón Vega (acusado en este juicio de ser el autor material del crimen) y lo hacía porque «el día anterior le había estado llamando y Roberto no se lo cogía porque decía que era 'un drogao'. Además sabíamos que estaba metido en el lío de unas colonias y mi hijo se llevaba con él porque le iba a dar trabajo en lo de la madera».

Por todo ello finalmente se decidió acudir «a casa de Ramón a preguntarle y nos dijo que no sabía nada, que Rober se iba a La Virgen (...) Robertín (el hijo de Roberto) me dijo que había oído a su madre hablar con su abuela (la madre de Miriam), que les habían echado de la cocina pero se quedaron oyendo en la puerta, cómo la madre le decía a Miriam 'no pongas esa cara, que lo hecho, hecho está'».

«Los niños la llaman asesina»

Además ha remarcado que «los consuegros se llevaban de maravilla con nosotros y, qué casualidad, que desaparece mi hijo y ni una llamada recibimos de ellos». Y ha remarcado de nuevo en referencia a Miriam: «No sabe el daño que ha hecho a los niños, no lo sabe porque no le importan, sino no hubiera mandado hacer lo que hizo».

En el transcurso de la declaración la madre de Roberto Larralde ha insistido en exculpar a su famila de cualquier relación con el mundo de la droga: «Mi familia jamás ha traficado. Un hijo es albañil, otro ha montado un bar y otro está en el paro y vive de las ayudas, lo único que tenemos es el apellido Larralde».

Además ha recordado que hoy los hijos de Roberto Larralde viven con sus abuelos. Por parte de Miriam no ha habido intento de acercamiento ni lo habrá porque no les quiere. Los niños la llaman asesina».