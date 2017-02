Tensión en la sala en el interrogatorio a María del Mar

Tensión en la sala de vistas de la Audiencia Provincial de León. La declaración de la testigo María del Mar, quien tenía que coger un tren en Madrid y que supuestamente sirvió de coartada a Julio López y Miriam Caballero, ha destapado las tensiones entre acusación, defensas y la propia testigo y ha obligado al magistrado a llamar al orden en varias ocasiones.

Los interrogatorios de los abogados de los acusados han tensionado la octava sesión del juicio por el asesinato de Roberto Larralde. El letrado de José Ramón ha manifestado que María del Mar conocía la existencia de su defendido, a pesar de que ella asegura lo contrario, ya que se registraron 120 llamadas entre ambos desde mayo de 2014.

La interrogada ha reiterado que fue la propia Miriam la que se negó a que Roberto las acompañara a Madrid. «Miriam me dijo que ella no iba con Roberto a ningún sitio, que no, que no y que no», reconocía para desmontar la teoría de la letrada de Julio López.

El rifirrafe entre ambas no tardó en llegar. La abogada del acusado de ser el cerebro del asesinato insistía en que María del Mar había hablado previamente con Julio, mientras que ella reiteraba que las llamadas realizadas el mismo día del crimen desde su terminal correspondían a Miriam, que le había solicitado previamente su teléfono.

La tensión entre letrada y testigo obligó al magistrado a pedir silencio en la sala, ante el alboroto generado por asistentes y los propios acusados. El presidente tuvo que volver a intervenir para abroncar a fiscal y acusación ante sus continuas interrupciones en el interrogatorio de la abogada de Julio López.

El último en intervenir fue el letrado de Miriam Caballero. Durante su actuación, éste trató de encontrar varias contradicciones a la declarante, de las cuales el magistrado presidente acabó aceptando una. Ello puso nerviosa a la testigo que llegó a alterarse, mover el micro y responder de mala manera, a lo que encargado de velar por el orden en la sala respondió pidiendo respeto y control a María del Mar.

La testigo finalizó su intervención con una frase contundente: «A día de hoy la veo (a Miriam) capaz de todo, después de la decepción que tengo».