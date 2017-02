El 112 gestiona 29 avisos por incidentes relacionados con el viento en León, 14 en la capital

El Centro de Emergencias Castilla y León 112 gestionó un total de 183 incidentes relacionados con las fuertes rachas de viento durante la noche y hasta las 11 horas de este viernes. La mayor parte estuvieron relacionados con la existencia de obstáculos en la calzada, tanto en los cascos urbanos como en carreteras de la Comunidad, a causa de la presencia de árboles, ramas, vallas de obra, algún contenedor de basura o señales, según informó el Servicio de Emergencias.

Asimismo, el 112 también gestionó avisos en los que se alertaba de objetos que habían caído a la calle o del riesgo que existía de que terminasen cayendo a la vía pública. Además, se comunicaron dos accidentes de tráfico, sin heridos, que tenían como causa la caída de objetos en la calzada.

La provincia con un mayor número de incidentes es Burgos, con 82 avisos -59 capital y 23 en la provincia-; seguida por León con 29 avisos –14 capital y 15 en la provincia-; Palencia, con 17 incidentes -13 capital y cuatro en la provincia- y Zamora, con siete en la capital y diez en la provincia. También se registraron 16 en Valladolid -once en la capital y cinco en la provincia-; 15 incidentes en Salamanca -ocho en la capital y siete en la provincia-; tres en Ávila y Soria y uno en Segovia.

En todos estos casos el 112 dio aviso de los incidentes a los organismos competentes, la Guardia Civil, la Policía Local, los Servicios de Extinción de Incendios y Salvamento y el Centro Coordinador de Emergencias.

De la misma forma, recordó que continúa activada la alerta declarada el día 1 de febrero por la Agencia de Protección Civil de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ante la aparición de vientos fuertes, nevadas y precipitaciones de lluvia en la Comunidad. Además, recordó que se revisen los anclajes de los elementos fijados en el exterior del edificio, como antenas, carteles, macetas, cornisas, persianas o toldos; que se aseguren puertas y ventanas, especialmente las exteriores; que no se salga de casa o refugio durante el vendaval y que se permanezca lejos de las ventanas con cristales, que pueden estallar por la presión del viento exterior.

En el exterior, el 112 no aconseja protegerse del viento en zonas próximas a muros, tapias o árboles; no circular debajo de anuncios publicitarios o andamios; no hacer fuego; sujetar con firmeza el volante y reducir la velocidad; no abandonar el coche y buscar refugio en un lugar seguro. También no debe tocarse cables o postes del tendido eléctrico; prestar atención a las emisoras de radio y televisión y ante cualquier emergencia llamar al Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.