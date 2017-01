Desmontan la coartada de los móviles ideada por el 'cerebro' de la trama en el caso Larralde

Carlos Heli de la Red Cerezal, empleado del presunto 'cerebro' de la trama que llevó a terminar con la vida del exboxeador Roberto Larralde, ha dejado este miércoles en evidencia a éste.

Lo ha hecho advirtiendo que fue él quien realizó hasta cuatro llamadas con las que se pretendía generar una coartatada para el crimen.

Durante el proceso se investiga si Julio López Díez (acusado de ser el cerebro de la trama) en la planificación de la muerte de Roberto Larralde, también contó con la colaboración necesaria de Carlos Heli de la Red Cerezal, empleado suyo.

Móviles

A él, tal y como consta en los autos, le encargó que recogiera el móvil de José Ramón (presunto autor material del crimen) en la noche de autos con el fin de impedir la localización de éste en el momento del hecho, y devolvérselo horas mas tarde a José Ramón en el Bar Granada, y cuyo cometido fue cumplido por Carlos Helí conociendo las intenciones de Julio.

En la sala Carlos Heli de la Red Cerezal ha asegurado que a él Julio Löpez nunca le había metido en ningún lío, «pero ahora meha metido en uno gordo».

Además ha demostrando la trama creada para generar la coartada advirtiendo que «Julio me dio una lista de cuatro números y me dijo que tenía que llamar a todos, el primero de la lista era el de Ramón (Ramón Vega, acusado de ser el autor material del crimen».

Siempre con la pistola

«También me dijo que más tarde me llamaría Ramón para darme un teléfono (...) Julio no dice la verdad y yo sí, me siento engañado», también ha advertido. Además ha señalado que el objeto de todo ese montaje era implicarle a él directamente en el caso.

Por último ha advertido que siempre había visto a José Ramón Vega (acusado de ser el autor de la muerte de Larralde) «con una pistola», algo que era habitual y que el hoy acusado no ocultaba.