La defensa de la mujer de Larralde: «No hay ni un indicio»

La defensa de Miriam Caballero Jiménez, la mujer de Roberto Larralde, para quien el fiscal y la acusación solicitan una pena de 23 años y 25 años, respectivamente, por asesinato con agravante de parentesco, aseguró en la presentación de sus alegaciones que «el jurado no va a poder tener ni ni un solo indicio para poder condenarla porque no hay nada. No van a demostrar que Miriam hizo lo que dicen que hizo», subrayó antes de pedir al jurado popular que actúe con rigor en el juicio que hoy comienza en la Audiencia Provincial de León y que se celebrará durante cinco semanas.

Por su parte, las defensas del acusado de vender la pistola que supuestamente se usó en el crimen y de quien se la facilitó a éste, sostienen que sus representados no tuvieron nada que ver en la muerte del exboxeador leonés y en ningún modo eran conocedores de cualquier posible plan que pudiera existir para acabar con la vida de la víctima en lo que el fiscal y la acusación particular califican como un crimen pasional.

La defensa del hombre que hizo varias llamadas telefónicas, que según las acusaciones deberían servir para deslocalizar «el móvil del supuesto autor material», subrayó que su cliente se limitó a recibir la orden del que era su jefe, sin plantearse, ni conocer cual pudiera ser la finalidad de las mismas. «¿Quien de ustedes no harían un encargo de su jefe para recoger un teléfono y hacer unas llamadas?», cuestionó al jurado. Además, señaló que existen numerosas contradicciones en las acusaciones que se plantean y en la investigación que se llevó a cabo respecto al caso no fue certera.

Tras la presentación de los escritos de calificaciones de todas las partes y de las alegaciones de las defensas de los siete acusados, el juicio oral se reanudará con el comienzo de los testimonios en un turno que abrirá el acusado de ser el autor material del asesinato de Larralde ocurrido el 13 de septiembre de 2014.