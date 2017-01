La Policía Local se queda con sólo tres vehículos patrulla al averiarse el grueso de su parque móvil

Hay más policías que vehículos patrulla. En realidad, lo que no hay en la Policía Local de León son vehículos patrulla. La situación ha llegado en los últimos días a un punto límite después de que 'rompieran' los últimos vehículos que aún quedaban en pie en este parque móvil municipal.

A fecha de hoy sólo es posible salir a la calle para realizar labores de seguridad con tres vehículos policiales, uno correspondiente a la flota 'propiedad' del ayuntamiento y dos más correspondientes a empresas de 'renting'.

El parque móvil municipal es viejo y está fuera de uso. Algunos vehículos han superado los 200.000 kilómetros y no resisisten en pie la dura tarea que supone patrullar día tras día (de media se realizan 50.000 kilómetros anuales en cada coche).

Una situación que viene de lejos

La situación límite a la que ahora se ve sometida la Policía Local de León no es nueva. En realidad, viene de lejos. En su día una decisión tomada 'dentro de la casa' optó por la compra y no el renting como medida para adquirir vehículos policiales.

La medida suponía un ahorro económico pero era extraordinariamente ineficaz porque agotado el ciclo útil no hay recambio inmediato para estos coches.

De esos diez vehículos patrulla en propiedad a fecha de hoy sólo uno está operativo, según han denunciado este domingo fuentes sindicales. Un segundo vehículo podría utilizarse para salir a la calle pero sólo es utilizado por la jefatura.

Patrullar en el furgón de atestados

El parque móvil de 15 vehículos lo completan otros 5 vehículos en alquiler. De ellos tres se han averiado desde el pasado día de Reyes y sólo dos están en condiciones de salir a la calle. Como en el caso anterior son vehículos cuyo ciclo se ha agotado y que deben ser renovados de inmediatos.

«Somos una policía local con tres coches para toda la ciudad», se ha denunciado este domingo desde los sindicatos, por lo que los agentes han optado por salir a patrullar con los vehículos de atestados o los furgones de atestados. «Pero así no se puede estar ni un minuto mas», denuncian.

Maraña política

La situación se ha agravado hasta el límite por la maraña interna y política en la que se ha visto inmerso el nuevo contrato de renting. Fue hace casi un año cuando el concejal responsable del área, Fernando Salguero, advirtió de la urgencia de sacar un concurso para renovar un parque «en situación límite».

Sin embargo, lejos de percatarse de la urgencia del llamamiento, se abrió un debate estéril sobre si la necesidad era tan real como se advertía. Así se ha procudido un retraso de meses que a la vista de la situación se antoja clave en lo sucedido.

Para los sindicatos de la Policía Local no hay duda: «Lo que no puede ocurrir es que tengamos que patrullar con vehículos camuflados o que no tengamos vehículos. Al final lo que ocurre es que todo esto perjudica al ciudadano».