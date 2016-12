Una joven estudiante leonesa, herida leve en los atentados de Berlín

La leonesa de 21 años, Cristina Blanco, ha resultado herida en los atentados de Berlín según ha este martes confirmado su propia familia. La joven estudiante leonesa sufrió lesiones de carácter leve en piernas y espalda, además de múltiples contusiones.

Tras el atentado la joven fue trasladado por los equipos de emergencias a un hospital próximo, donde horas más tarde recibió el alta médica. Según ha confirmado la familia de la joven ésta se encuentra en la actualidad a la espera de poder tomar un avión que la traslade de nuevo a León.

En el momento del atentado, la joven se encontraba con su amigo Iñaki Ellakuria, un joven de Bilbao, el único herido español que confirmó inicialmente el Ministerio de Exteriores, así como con su amiga Irati.

Cristina, que ha acompañado a Ellakuria toda la madrugada en el hospital, ha relatado que ni ella ni su amiga se percataron de que se acercaba un vehículo. «Sólo Iñaki se dio cuenta del camión». La joven ha declarado de repente escuchó una explosión y que se fue al suelo.

«Del momento del atentado no fuimos conscientes hasta que empezamos a hablar entre nosotros», relata a leonoticias la joven leonesa. En un principio, pensaron que se trataba del estallido de una caseta del mercadillo.

reacción en León Condena del atentado La Subdelegación del Gobierno en León acogió hoy una concentración de rechazo al supuesto atentado terrorista registrado en la tarde de ayer en Berlín, en el que fallecieron 12 personas y cerca de medio centenar resultaron heridas, casi de una veintena de ellas de gravedad. Decenas de leoneses se sumaron a la convocatoria, en la que se guardó un minuto de silencio, y que contó con la presencia de responsables institucionales y representantes de distintos ámbitos de la sociedad leonesa, entre ellos, el alcalde de la capital, Antonio Silván, la subdelegada del Gobierno, Teresa Mata y el presidente de la Diputación, Juan Martínez, Majo, quien mostró la repulsa de la institución y de todos los leoneses «por este trágico suceso que nos ha vuelto a conmocionar a toda la sociedad y que, desgraciadamente puede ocurrir en cualquier parte». Precisamente, la joven leonesa de 21 años, Cristina Blanco, es una de las tres personas de nacionalidad española que resultó herida en el atentado en Berlín. Blanco es estudiante de Doble Grado de Turismo y ADE (Administración y Dirección de Empresas).

«Cuando abrí los ojos sentía que me está ahogando y vi a Iñaki gritando en el suelo. El pie no se le movía del suelo. No se levantaba», recuerda Cristina, mientras matiza que el joven se encuentra «bien gracias a los calmantes».

Tras el atentado, la gente que se encontraba por la zona y que había resultado ilesa mostraron su total hospitalidad hacia Cristina y sus amigos: «La gente estaba muy pendiente, desde los puestos nos ofrecían agua, comida, cojines y todo lo que necesitáramos», relata desde el hospital la joven, que está acompañando a Iñaki, el español que ha sufrido heridas de especial gravedad.

«Yo estoy bien, me ingresaron para chequear que todo estaba bien porque tenía dolor por los golpes, cortes y hematomas», explica a este periódico la leonesa, que espera poder regresar lo antes posible a España para volver a estar con su familia.

Al lado de Iñaki

Cristina estuvo al lado de su amigo Iñaki, que sufrió rotura de tibia, peroné, tobillo y cadera. “Estaba esperando a sus padres porque le iban a operar”. A primera hora de esta tarde, ellos mismos confirmaban que la operación había salido bien.

Iñaki Ellakuria recuerda que el dolor “ha sido lo más insoportable de toda mi vida. Hacía mucho frío. Cada vez que tiritaba, el insoportable dolor (el mayor que jamás he sufrido) se multiplicaba».

A este joven le resulta inevitable revivir continuamente el trauma sufrido en lo que parecía una tranquila noche de ambiente prenavideño en la capital alemana. «Cada vez que lo pienso, más me duele. Creí que no era capaz de soportar semejante dolor», dice, sin borrar de su mente el momento en que irrumpió el vehículo a gran velocidad entre la multitud allí reunida. «Oí al camión chocando contra la primera caseta, me giré y lo tenía en mi puta cara. Iba rápido, muy rápido para ser una salida de calzada».

La angustia de una madre

Mientras, en León, la familia de Cristina vivía en primera persona el atentando. Conchi no contactó con su hija hasta varias horas después del atentado. Minutos antes un amigo había hablado con Cristina. Estaba bien.

“Estaba nerviosa, muy preocupada por su amigo Iñaki”, relata con voz temblorosa Conchi, que aún no se explica cómo alguien puede cometer un acto de este calado. “Es incomprensible que alguien quiera acabar con la vida de unos críos”.

Ahora Cristina pone rumbo a España. Será por la noche cuando llegue a Barajas, donde le estará su madre, la que no respirará tranquila hasta abrazar a su hija. “Estoy desenado que llegue la noche y poder verla. Desenado que esté aquí con su padre y su hermano”.

Sobre su regreso o no a Alemania, Conchi lo tiene claro. Será su hija la que tome la decisión. Ella la apoyará. “Ha sido una estudiante modelo, una joven responsable y madura y por eso esa decisión la tomará ella. Decida irse o quedarse siempre la vamos a apoyar”.

Aliento del alcalde

En la mañana de este martes, el alcalde de la ciudad, Antonio Silván, durante una entrevista en Onda Cero ha trasladado todo su apoyo a la familia y se ha puesto a su disposición «en cualquier momento del día».