«No estaré tranquila hasta tener entre mis brazos a Cristina»

“Es incomprensible que alguien quiera acabar con la vida de unos críos”. Es el lamento desgarrador de Conchi Robles, una madre que durante unas horas temió por la vida de su hija. De Cristina Blanca, la joven leonesa que resultó herida durante el terrible atentado en Berlín.

Fue su marido el que le alertó de lo ocurrido por la radio. En ese momento, llamó a su hija. Pero Cristina no contestaba. “Imagínate cómo estaba. Sabiendo lo ocurrido y estando tan lejos de mi hija. No sabía nada de ella. Me puse muy nerviosa”.

No puede evitar emocionarse. Su voz se entrecorta al recordar la angustia vivida sin saber nada de su hija. Finalmente, el teléfono sonó. Era un amigo de la familia que había contactado con Cristina. Estaba bien.

Minutos más tarde, por fin Conchi habla con su hija. Era justo en el momento que la trasladaban en la ambulancia hasta un hospital. Le confirmaba que había resultado herida pero que se encontraba bien. “Estaba nerviosa, muy preocupada por su amigo Iñaki”.

En ese momento, Cristina no sabía que se trataba de un atentado. “No sabía lo ocurrido solo que una caseta del mercadillo de Navidad había explotado”. La segunda llamada ya fue este martes.

«La apoyaré en su decisión»

Su hija permanecía en el hospital, al lado de su amigo Iñaki, el joven español que resultó herido grave, con rotura de tibia, peroné, tobillo y cadera. “Estaba esperando a sus padres porque le iban a operar”. A primera hora de esta tarde, ellos mismos confirmaban que la operación había salido bien.

Ahora Cristina pone rumbo a España. Será por la noche cuando llegue a Barajas, donde le estará su madre, la que no respirará tranquila hasta abrazar a su hija. “Estoy desenado que llegue la noche y poder verla. Desenado que esté aquí con su padre y su hermano”.

Es la emoción sin medida de una madre por volver a su hija, de una madre que entre lágrimas no entiende cómo alguien quiere acabar con la vida de unos niños. “Son críos de 21 años que salen de sus casas, que solo se han dedicado a estudiar. Es incomprensible que quieran acabar con su vida”.

Sobre su regreso o no a Alemania, Conchi lo tiene claro. Será su hija la que tome la decisión. Ella la apoyará. “Ha sido una estudiante modelo, una joven responsable y madura y por eso esa decisión la tomará ella. Decida irse o quedarse siempre la vamos a apoyar”.