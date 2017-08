Confirman que el cuerpo mutilado es el de la periodista sueca desaparecida La periodista Kim Wall. / Reuters El torso corresponde a Kim Wall, cuyos brazos, piernas y cabeza fueron «deliberadamente seccionados» COLPISA / AFP Copenhague Miércoles, 23 agosto 2017, 10:02

El torso humano descubierto en aguas danesas pertenece a la periodista sueca que desapareció el 10 de agosto a bordo de un submarino diseñado por un inventor al que fue a entrevistar, anunció el miércoles la policía. "El ADN del torso corresponde al de Kim Wall", señaló la policía danesa en su cuenta Twitter, precisando que se darían otras informaciones en una rueda de prensa a las 9:00 (7:00 GMT).

Este torso de mujer, cuyos brazos, piernas y cabeza fueron "deliberadamente seccionados", según la autopsia, fue descubierto el lunes por una persona que se encontraba en la bahía de Køge", a unos 50 km al sur de Copenhague. Kim Wall, una periodista freelance de 30 años, embarcó el 10 de agosto en el "Nautilus" con Peter Madsen, el diseñador danés del sumergible, para hacer un reportaje.

Su compañero denunció su desaparición el 11 de agosto. Ese mismo día, Madsen, de 46 años, fue rescatado por las autoridades danesas en Öresund, entre las costas danesas y suecas, poco antes de que el submarino naufragara. La policía cree que el inventor provocó el hundimiento del "Nautilus" "deliberadamente". Se sacó a la superficie y se examinó su interior, que resultó estar vacío.

En un primer momento, Madsen había dicho que la periodista había desembarcado con vida en la isla de Refshaleoen, en Copenhague, la noche del 10 de agosto. Tras ser detenido, cambió la versión de los hechos y explicó que Wall había fallecido en un accidente y que había lanzado su cuerpo al mar, en la bahía de Køge.

Esta versión no pareció convencer a los investigadores, que continuaron sus pesquisas por "homicidio involuntario por negligencia". Kim Wall trabajó para The Guardian y The New York Times. Graduada por la Escuela de Periodismo de Columbia, trabajaba entre Nueva York y China.