Siete heridos, tres graves, por un ataque con hacha en una estación de Alemania

El presunto autor del ataque con un hacha que dejó siete heridos, tres graves, este jueves en la estación central de Düsseldorf tendría problemas psicológicos, anunció la policía local en un nuevo balance. "El sospechoso detenido y que está herido es un hombre de 36 años originario de la antigua Yugoslavia que sufriría aparentemente problemas mentales", indicó la policía en un comunicado.

En un primer momento, la policía informó que el ataque había sido perpetrado por varios atacantes e indicó que dos sospechosos fueron detenidos, pero después actualizó el balance indicando que el acto fue realizado por "un sólo sospechoso". Según los únicos datos suministrados, se trata de un varón de 36 años residente en la localidad de Wuppertal, a unos 30 kilómetros al este de Dusseldorf.

Según el diario alemán Spiegel, tras el ataque había numerosos heridos sangrando en el suelo. Los testigos contaron que un hombre empezó a atacar a otras personas en un tren. Según el medio alemán, el criminal atacó a dos personas dentro del tren y a continuación de bajó en la estación central. En el andén empezó a atacar a más personas. Después huyó y saltó desde uno de los puentes del andén, hiriéndose de gravedad en el acto. Según la agencia alemana DPA su estado no le permitía ser interrogado.

"Estábamos en el andén y esperábamos un tren. El tren llegó y de repente una persona con un hacha salió y atacó a la gente", indicó un testigo sin identificar citado por Bild. "Había sangre por todos lados", agregó.

Peter Altmaier, mano derecha de la canciller Angela Merkel, expresó durante la noche del jueves su apoyo a las víctimas. "Lo que sea que haya pasado en la estación central de Düsseldorf, nuestra solidaridad y nuestros pensamientos están con los inocentes heridos", dijo en su cuenta de Twitter.

El alcalde de la ciudad, Thomas Geisel, se desplazó al lugar, según Bild. "Es un golpe duro para Düsseldorf. Muchas personas están conmocionadas. Quiero agradecer a la Policía y a los servicios de emergencia. Mis pensamientos están con las víctimas y sus seres queridos", indicó.

BREAKING NEWS; Video of the aftermath of #Düsseldorf axe attack.#Germany#Terrorpic.twitter.com/DL9ZJmEEKO