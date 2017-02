Renzi dimite como secretario general del Partido Demócrata italiano

El ex primer ministro italiano Matteo Renzi dimite como secretario general del Partido Demócrata (PD), según se ha anunciado hoy en la asamblea del grupo político, decisiva para su futuro ante las críticas de una minoría que amenaza con la escisión.

El presidente del PD, Matteo Orfini, ha informado en la apertura de la asamblea del PD que en las últimas horas recibió la dimisión formal del secretario general.

Asimismo, ha comunicado que además de las candidaturas ya recibidas, se extendía por dos horas más la recogida de firmas para la presentación de nuevos candidatos. Las divergencias se refieren tanto a la fecha del congreso y como de las primarias para elegir al nuevo secretario general.

Un grupo minoritario critico con Renzi, cuya dimisión se esperaba, amenaza con la escisión si el congreso se convoca inmediatamente y piden que se espere a septiembre o octubre para dar tiempo a realizar un proyecto común.

El presidente de la región de Apulia, Michele Emiliano, también exigió que Renzi no vuelva a presentarse como candidato a la secretaria general del partido. Tras el anuncio de la dimisión, Renzi tomó la palabra para decir que le duele la palabra "escisión", "de las más feas que se pueden oír en el vocabulario político junto a la palabra chantaje".

"Un gran partido no puede detenerse con las amenazas de una minoría", aseguró, antes de agregar que la imagen de un partido dividido ha sido solo "un regalo a Beppe", en referencia a Grillo, líder del "Movimiento 5 Estrellas".

Renzi defendió su decisión tomada la semana pasada durante otra asamblea de organizar un congreso inmediato con el desafío de "recuperar el consenso" de los electores, así como "discutir sobre los contenidos y no sobre las facciones".

"Si no se realiza el congreso seremos como los demás (...) El congreso es la alternativa al modelo Casaleggio (Gianroberto, fundador del M5S) o al modelo Arcore (en alusión a la residencia de Silvio Berlusconi)", dijo.

«Por el bien del partido»

El ex jefe del Gobierno defendió un PD donde "todos se sientan en casa y sean libres de discutir", pero criticó que todas las semanas haya polémicas por cualquier cosa.

Renzi, que dejó el cargo de primer ministro el pasado 4 de diciembre tras perder el referéndum constitucional sobre la reforma del Senado, explicó que ha querido dimitir como secretario general por el bien del partido. Pero reiteró que no se le puede pedir no volver a ser candidato "porque esto no puede ser una regla del juego democrático".

Confesó que, ante las críticas recibidas, pensó incluso "en dar un paso atrás", pero que finalmente desechó esta posibilidad "porque no se puede eliminar un problema eliminando a una persona".

Con este discurso, Renzi dejó abierta su posible candidatura a secretario general y apoyó de nuevo la organización de un congreso inmediato. Durante el transcurso de esta asamblea, que durará todo el día, se esperan posibles consecuencias a estas decisiones de Renzi.