Tira a su bebé por la ventana y evita la cárcel por ser menor

Antonia López, una joven de 16 años de Nebraska, Estados Unidos, ha conseguido librarse de la cárcel por ser menor tras lanzar por la ventana a su bebé recién nacida, según El Ideal.

Al parecer, el 30 de septiembre de 2016, la joven dio a luz sola en su casa y tras enviarle un mensaje a su novio en el que le decía «Es una niña, por cierto», cogió a la pequeña recién nacida, que medía 36 centímetros y pesaba 960 gramos, y la lanzó por la ventana de un segundo piso, causándole la muerte de forma instantánea.

Tras cometer tal acto de crueldad, confesó lo sucedido a su madre, que fue la encargada de denunciarla ante las autoridades. López aseguró que no esperaba al bebé y que cuando empezó a sentir los dolores pensaba que le iba a bajar la regla. Sin embargo, los mensajes que escribió a su chico durante aquel fatídico día indican todo lo contrario, además de que en Facebook realizó una publicación algo sospechosa, «¿Quién puede hacerme un gran favor y tiene un coche?», escribió la joven.

No obstante, a pesar de este hecho, Antonia ha conseguido evitar la prisión, ya que su caso ha sido puesto en manos de un tribunal de menores que ha desestimado la pena de 20 años de cárcel que se pedía para ella inicialmente debido a que no tenía antecedentes y por su estado mental, «Es un caso horrible. Terrible. Para mí, después de profundizar en ello, el modo en que sucedió, no parece que sea algo que etiquetarías como un acto adulto específico. No fue algo planeado, que siguiese un proceso premeditado. Fue más una reacción de pánico», explicaba el abogado.

Por ello, ahora será sometida a tratamiento para ser rehabilitada y el próximo 24 de marzo en un juicio se decidirá finalmente cuál será su futuro hasta que cumpla los 19 años, edad a partir de la que podrá ser juzgada como adulta.