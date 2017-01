May confía en que Trump reconozca la importancia de la «defensa colectiva»

La primera ministra del Reino Unido, Theresa May, afirmó este sábado que confía en que el nuevo presidente de Estados Unidos, el republicano Donald Trump, reconozca la importancia de la OTAN y la "defensa colectiva". "Dadas las amenazas que afrontamos, no es momento para reducir la cooperación", dijo May en una entrevista con el diario Financial Times.

"Espero que EE UU reconozca la importancia de la cooperación que tenemos en Europa, para asegurar nuestra defensa colectiva y nuestra seguridad", detalló la primera ministra británica. Mientras, Trump había considerado esta misma semana como "obsoleta" la Alianza Atlántica y juzgó "injusto" que el Ejército estadounidense defendiera a países que "no pagan lo que deberían".

A pesar de que ha augurado que la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) puede llevar a que otros países decidan abandonar el bloque, May aseguró que el interés de Londres es que el bloque comunitario continúe siendo un aliado sólido.

"La decisión que tomó el Reino Unido no era una decisión en favor de romper la UE. Quiero que continúe siendo fuerte y mantengamos una relación cercana y estratégica", señaló la jefa del Gobierno británico. Tras la investidura del republicano como 45º presidente de EE UU, la primera ministra británica recalcó en un comunicado su deseo de estrechar los lazos entre Washington y Londres.

"Por nuestras conversaciones hasta ahora (con Trump), sé que ambos estamos comprometidos en avanzar en la relación especial entre nuestros dos países y trabajar juntos en favor de la prosperidad y la seguridad de la gente a los dos lados del Atlántico", expresó. "Espero poder discutir estos y otros asuntos cuando nos encontremos en Washington", agregó la primera ministra.

Fuentes del Gobierno han desmentido las "especulaciones" en los medios británicos sobre la posibilidad de que May viaje a Estados Unidos la próxima semana y han asegurado que "no se han finalizado los preparativos" de cara a una visita oficial que se espera para la primavera.