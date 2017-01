Obama: «Sí, podemos. Sí, lo hicimos»

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha comenzado su discurso de despedida dando las gracias a todos sus compatriotas por haberle hecho un "mejor" mandatario y un "mejor hombre" durante estos últimos ocho años.

Obama fue recibido con una gran ovación en el centro de convenciones McCormick Place de Chicago, con capacidad para unas 20.000 personas, y fue interrumpido al comienzo de su discurso con gritos de "Four more years" ("Cuatro años más").

El presidente de Estados Unidos ha formulado un dramático llamamiento a la unión "más allá de nuestras diferencias", en su último mensaje a la nación antes de ceder el mando a su sucesor, Donald Trump, el 20 de enero. Obama ha señalado que el país está ahora "más fuerte" que hace ocho años, cuando llegó al poder, y aunque ha asegurado que la sociedad ha mejorado las relaciones raciales, ha admitido que el tema sigue siendo una "fuerza divisiva" entre los estadounidenses.

Asimismo, ha presumido de que ninguna organización terrorista extranjera ha logrado ejecutar un atentado en el país durante sus ocho años en la Casa Blanca y ha asegurado que el grupo yihadista Daesh "será destruido". "Aunque Boston, Orlando o San Bernardino nos recuerdan lo peligrosa que puede ser la radicalización, nuestros agentes están más atentos y son más efectivos que nunca", ha señalado.

Obama se ha comprometido con una transferencia de poder "pacífica", como ya transmitió en su día a su sucesor en la Casa Blanca, Donald Trump. "Depende de todos nosotros asegurarnos de que nuestro gobierno pueda ayudarnos a acometer los muchos desafíos que todavía enfrentamos", ha subrayado. El mandatario ha instado a todos" los ciudadanos ser "guardianes" de la democracia, no solamente cuando hay una elección, sino "durante toda la vida". "Nuestra democracia se ve amenazada si la damos por sentada", ha dicho, al llamar a todos sus compatriotas a "aceptar la responsabilidad de la ciudadanía".

Respecto al ámbito geopolítico internacional, ha abogado por que Estados Unidos se mantenga "vigilante, pero no asustado" en la esfera mundial, al defender que las dos otras potencias que luchan por la hegemonía global, Rusia y China, no la obtendrán a no ser que el país cambie drásticamente. "Rivales como Rusia o China no pueden superar nuestra influencia en todo el mundo, a no ser que renunciemos a lo que defendemos y nos convirtamos en otro país grande que abusa de sus vecinos más pequeños", ha precisado.

El momento más emocionante del discurso ha llegado cuando el todavía mandatario ha agradecido la labor de Michelle Obama como primera dama y esposa y ha recordado a sus hijas, visiblemente emocionadas junto a su madre. Obama, que también ha destacado el trabajo de Joe Biden como vicepresidente y amigo, ha concluido su alocución insistiendo en el papel de cada ciudadano en la evolución de Estados Unidos mediante su célebre "Yes we can", lema de la campaña que le llevó a la Casa Blanca en 2008. "Yes, we can. Yes, we did" ("Sí, podemos. Sí, lo hicimos"), ha rematado el presidente.