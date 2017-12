Mujica: «No me despido para morir, sino para vivir» El expresidente de Uruguay abandona toda actividad política: «Ya no soporto más algunas cosas que me han agotado» COLPISA Lunes, 11 diciembre 2017, 13:22

Cambió la forma de hacer política y se despidió hace un par de años de la presidencia de su país - Uruguay - dándole las gracias por no dejarle solo. Ahora José Mujica - actual senador en el pequeño país sudamericano - ha querido decir adiós a toda actividad política. «Ya no soporto más algunas cosas que me han agotado», dijo recientemente en una comida con políticos, embajadores y sindicalistas, entre otros.

Mujica se despide con la humildad que siempre le caracterizó y a la altura de una ideología que ha llevado por bandera durante toda su trayectoria.

'El mandatario más humilde del mundo' - vive en el campo, rodeado de cultivos, perros y gallinas - e ídolo para muchos latinoamericanos, se fue de la presidencia con un fuerte y consolidado legado y el reconocimiento sincero del pueblo uruguayo. Su filosofía de vida y el modo de vivir modesto, en contraste con otros presidentes, atrajo la atención del mundo.

Durante su vida, en repetidas ocasiones 'Pepe' hizo hincapié en que la felicidad no es conseguir dinero y lamentaba cuando la política es guiada por el afán de conseguir fondos. «Yo vivo, en términos generales, como vivía antes de ser presidente y de ser legislador. Vivía así y sigo viviendo de la misma manera», dijo en una entrevista.

El expresidente habló de su futuro político el pasado fin de semana.«No me despedido para morir, sino para vivir. Me siento feliz con una azada plantando maíz, o revolviendo unos zapallos. He llegado al fin. He dado lo que he podido. Esto es así, se los tengo que confesar a mis amigos. La vida tiene etapas», dijo.

Mujica - nacido el 20 de mayo de 1935 - dijo que no se va a retirar de la militancia y que en las «próximas elecciones» es posible que «tenga un puesto de rellejo, para no dejar solos a los compañeros». Pero quiso dejar claro que «no voy asumir posiciones activas ni nada por el estilo». «Esto está muy mascado, muy decidido en el tiempo. Lo siento por los compañeros, pero tiene que ser lo que la biología manda».

«Voy a obedecer lo que dijo Lucia (su esposa). Porque me pongo a leer una hora y me duermo. Ya está, hiciste lo que pudiste y es honrado reconocerlo. Lo otro es andar de viejo verde. Chau», sentenció.

