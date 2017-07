España no reconocerá los resultados de la Constituyente sin un amplio consenso nacional Maduro celebra los resultados. / Afp Estados Unidos condena la Asamblea elegida y advierte de que tomará medidas firmes contra sus miembros AGENCIAS Lunes, 31 julio 2017, 12:35

El Ministerio de Asuntos Exteriores de España ha asegurado este lunes que no reconocerá los resultados de la votación de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela sin un amplio consenso nacional.

"España no reconocerá una Asamblea Constituyente que no sea resultado de un amplio consenso nacional, elegida conforme a reglas democráticas de sufragio universal libre, igual , directo y secreto", ha asegurado el Ministerio en un comunicado. "Por ello, no podrá reconocer ni dar validez a los actos jurídicos emanados de esta Asamblea Constituyente", ha añadido.

El Gobierno español ha asegurado que la Asamblea resultante de la votación de este domingo "no representa la voluntad mayoritario de los venezolanos" ni tiene las facultades legislativas que corresponden a la Asamblea Nacional de Venezuela.

España también ha condenado los actos de violencia y represión que han provocado la muerte de más de 100 venezolanos en las protestas generadas por el deterioro de la situación política económica y política y "a favor de la democracia" venezolana.

Además, el Ministerio de Exteriores ha instado al Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, a que inicie un proceso de negociación sincero con las instituciones democráticas legítimas y constitucionales de Venezuela y que permita un acuerdo que "respete el marco constitucional y garantice la separación de poderes, los Derechos Humanos y la democracia".

EE UU tomará medidas contra los miembros de la Constituyente

El Gobierno de Estados Unidos condenó la Asamblea Nacional Constituyente elegida hoy en Venezuela y advirtió de que tomará medidas firmes contra sus miembros y el resto de "arquitectos del autoritarismo" en el país.

"Continuaremos tomando acciones firmes y rápidas contra los arquitectos del autoritarismo en Venezuela, incluidos los que participan en la Asamblea Nacional Constituyente como resultado de la defectuosa elección de hoy", indicó en un comunicado la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert.

"Animamos a los Gobiernos del hemisferio y de todo el mundo a tomar acciones firmes para hacer que rindan cuentas los que minan la democracia, niegan los derechos humanos, son responsables de la violencia y represión o participan en prácticas corruptas", agregó.

Según adelantaron fuentes del Gobierno hoy al Wall Street Journal, EE UU estudia anunciar tan pronto como mañana una nueva ronda de sanciones dirigidas a la industria petrolera venezolana, aunque un embargo a las importaciones de crudo no está sobre la mesa por ahora.

La UE cuestiona las elecciones a la Constituyente

La Asamblea Constituyente elegida en Venezuela "no puede ser parte de la solución", declaró hoy la Unión Europea (UE), que condenó el "desproporcionado" uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad durante la jornada de votación.

"Una Asamblea Constituyente, elegida en condiciones dudosas y con frecuencia circunstancias violentas no puede ser parte de la solución. Ha aumentado la división y deslegitimará más las instituciones elegidas democráticamente en Venezuela", dijo en un comunicado la portavoz del Servicio de Acción Exterior de la UE.