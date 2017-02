El único imputado en la muerte del fiscal Nisman cree que se suicidó

Diego Lagomarsino, quien fuera colaborador informático del fiscal argentino Alberto Nisman y único imputado por su muerte tras prestarle el arma que acabó con su vida, ha señalado hoy que cree que el procurador "tomó la decisión de dispararse", aunque ha añadido que desconoce las razones.

"Mi opinión personal es que él tomó la decisión de dispararse, lo que no sé es por qué (...), si fue un suicidio inducido", ha señalado Lagomarsino en una entrevista en el canal América TV.

Hasta ahora, se desconoce si la muerte de Nisman, que fue descubierta el 18 de enero de 2015, fue un homicidio, un suicidio o un suicidio inducido, y por el mismo solo está imputado Lagomarsino, por darle el arma que le mató -que sostiene que el fiscal le pidió para proteger a sus hijas-; así como sus custodios también llegaron a ser acusados de incumplir sus deberes como funcionarios.

"Cuando me pide el arma y trato de convencerlo para no dársela me dice: '¿vos sabes que tus hijas no quieran estar con vos por miedo a que les pase algo'?", señaló este lunes Lagomarsino, quien aclaró que la relación con Nisman "excedía la de jefe pero era menor que la de un amigo".

"Era un buen jefe, alguien que le tenía confianza. Yo creo que él me tenía más confianza en mí que yo en él. Era mi jefe. Si yo hablo con un amigo puedo hablar de cualquier tema. Alberto hablaba de los temas que él quería. Vos sacabas algún tema y te cortaba en seco", subrayó.

Hallado con un tiro en la cabeza en 2015

Nisman fue hallado con un tiro en la cabeza en circunstancias que siguen sin esclarecerse, cuatro días después de haber denunciado a la entonces presidenta argentina, Cristina Fernández (2007-2015), por presunto encubrimiento de los sospechosos iraníes de cometer el atentado terrorista contra una mutua judía en 1994, que dejó 85 muertos y también sigue impune.

El fiscal consideraba que un memorándum firmado entre Argentina e Irán, que buscaba oficialmente impulsar la investigación del ataque, pretendía lo contrario: encubrir a los imputados a cambio de favorecer el intercambio comercial con el país persa.

Actualmente nadie cumple condena por el atentado -el peor de la historia argentina-, ni por la muerte del fiscal, ni por el presunto encubrimiento; y la investigación del deceso, dos años después, ha sufrido constantes idas y vueltas judiciales hasta acabar, finalmente, en el fuero federal, el de mayor competencia del país.

En todo este tiempo ha sido muy cuestionada por parte de la familia de Nisman, especialmente por su exesposa, la jueza Sandra Arroyo Salgado, la labor que pudo cumplir Lagomarsino en el fallecimiento del procurador, y la relación que en verdad tenían.

Además, recientemente se puso en duda si Nisman murió el 18 de enero o un día antes.