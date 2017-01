Al menos cinco muertos en un tiroteo en un festival de música en Cancún

Un tiroteo se registró la madrugada del lunes durante un festival de música electrónica en la turística Playa del Carmen, en el este de México, dejando cinco muertos y quince heridos, informaron fuentes oficiales.

Los disparos habrían provocando una estampida en la discoteca Blue Parrot, donde se celebraba el festival BPM, dijo a radio Turquesa Cristina Torres, alcaldesa de Solidaridad, el municipio en el que se encuentra Playa del Carmen. "Presumimos que dos de los muertos son nacionales y tres extranjeros", y las autoridades mexicanas contactarán a los consulados de Colombia, Canadá y Estados Unidos para informarles sobre sus connacionales, dijo Torres sin dar más detalles.

Rodolfo del Ángel, secretario de Seguridad Pública del estado Quintana Roo, confirmó a Milenio televisión el saldo de cinco muertos y quince heridos, pero aseguró que aún no están confirmadas sus nacionalidades. La primera línea de investigación de las autoridades "es la riña entre particulares por algún problema que se suscitó al interior" de la discoteca, añadió.

