19 muertos y 50 heridos en un atentado en un concierto en Mánchester

Ariana Grande llegó a Mánchester para hacer cumplir los sueños de miles de sus jóvenes seguidores pero su concierto quedará siempre asociado a la tragedia y la muerte porque al menos 19 personas murieron y aproximadamente 50 resultaron heridas por una explosión a la salida del recinto. El servicio local de ambulancias indicó en Twitter que había 59 heridos que fueron trasladados a seis hospitales y que también habían tratado a personas con lesiones leves en el lugar. Según la Policía de la metrópoli, se debe considerar que el hecho fue «un atentado terrorista hasta que se pruebe lo contrario».

«Estábamos saliendo cuando justo en la entrada hubo una explosión enorme y todo el mundo gritaba»», explicó Catherine Macfarlane, una de los numerosas jóvenes asistentes al concierto en el Manchester Arena. «Hubo una explosión enorme, la podías sentir en el pecho. Fue caótico. Todo el mundo corría y gritaba simplemente para salir de la zona», relató a Reuters.

«Ariana Grande acababa de marcharse detrás del telón y las luces se encendieron cuando hubo esa gran explosión y una gran nube de humo. Vi cinco personas con sangre en el suelo», dijo un testigo a The Guardian. Otros presentes citaron entre 20 y 30 muertos entre los asistentes.

Un portavoz de la artista confirmó que la cantante se encuentra bien: «Ariana está bien. Estamos investigando qué ha ocurrido». Ella se dirigió al mundo a través de su cuenta de Twitter horas después. «Rota. Desde lo más profundo de mi corazón, lo siento tanto. No tengo palabras», escribió.

