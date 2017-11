Yola Berrocal mantuvo una relación con un famoso tenista Yola Berrocal en 'Sábado Deluxe'. / Telecinco Sucedió en el año 2002 cuando él rondaba los 20 y ella tenía 30 EL NORTE Lunes, 13 noviembre 2017, 14:00

Yola Berrocal fue una de las invitadas la pasada semana de 'Sábado Deluxe' donde dejó detalles de su nuevo trabajo como instructora, aunque lo que más llamó la atención de su visita fue cuando le preguntaron si había tenido algo con Feliciano López y ella contestó con un rotundo: «Sí». Además dijo que fue en 2002 cuando el tenista tenía cerca de 20 años y ella 30. «Fue como una atracción y nos gustamos. Nos dimos los teléfonos y el primer día nos dimos un beso, y luego ya empezamos con los WhatsApps porque él vivía en Barcelona».

Yola precisó que la relación duró poco al estar en ciudades distintas.

Sobre la polémica del deportista con su ex Alba Carrillo dice que «A lo mejor es que entre Alba y él no ha habido química porque lo que está contando no es lo que yo viví. Es una persona que le encantan las mujeres y que es muy apasionado», concluyó la televisiva.