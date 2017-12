Yola Berrocal, candidata a los Goya como actriz de reparto Yola Berroca. / Instagram Participa en el film de Fernando Simarro, 'Cosmética Terror' EL NORTE Viernes, 1 diciembre 2017, 11:03

El próximo 13 de diciembre podremos saber si Yola Berrocal estará nominada a los Premios Goya, gracias a su papel en el film 'Cosmética Terror' de Fernando Simarro. En la fiesta que organizó la revista 'Interviú', la actriz fue entrevistada por el portal 'Chance' para hablar de su poco probable nominación y de cómo va su etapa profesional.

A Yola la presentan en la categoría de mejor actriz de reparto, por lo que ahora mismo «estoy muy nerviosa, me presentaron como candidata y estoy emocionada porque era mi sueño y soy candidata a Mejor Actriz de Reparto», aunque «creo que no me lo darán».

En el caso de llevarse el premio, tiene claro a quién se lo dedicaría: «Se lo dedicaría a mi madre, a mi padre y a mi familia y luego a las personas que siempre han creído en mí, me han dado la oportunidad de hacer ese papel».

Sobre su vida sentimental, señala que sigue soltera desde 2013. «No creo en la fidelidad en los hombres, en los que he tenido yo, no voy a generalizar. Como yo soy muy fiel al final no he conseguido a nadie y estoy soltera», apunta la celebrity, que no se resigna a mandar un mensaje a todos los chicos de España: «Soy Yola Berrocal y necesito a los hombres que me conquisten y con la primera condición que no fumen y que sean deportistas».

Sobre el deseo de convertirse en madre, dice que «lo de ser mamá la verdad es que era algo que siempre he querido, me hubiera gustado muchísimo con Yago, con mi exnovio, con el primero, pero ahí el momento no pudo ser».

En cuanto a su relación con Leticia Sabater, todavía no ha firmado la pipa de la paz, ni tiene intención: «Leticia es una persona que miente mucho, se inventó unas historias y luego encima se pudo demostrar que miente. Le deseo todo bueno, lo mejor pero bien lejos».