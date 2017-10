Yera Fontes protagoniza una inesperada final en 'MYHYV' Yera en 'Mujeres y Hombres y Viceversa'. / Telecinco El tronista tenía dos opciones irse con Ainhoa o solo EL NORTE Miércoles, 18 octubre 2017, 11:33

En el último programa de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', cuando Yera Fontes tenía que elegir, Judith regresaba al plato muy enfadada para comentarle: «Vengo aquí porque creo que estás mintiendo y que no te gusta ninguna de tus pretendientas. Igual te gustan otras cosas, no lo sé ya... Me parece muy raro que te pongas a llorar por una ex así de la nada...igual ocultas algo. He llegado a la conclusión de que quieres alargar el trono. A mí me ha llegado una información... te gustan los chicos. No tengo pruebas, pero me ha llegado que eres bisexual y me lo creo después de ver el comportamiento que estas teniendo».

Esos mismos comentarios los habían escuchado la dirección del programa y algunos colaboradores: «A mi también me ha llegado. En las redes pusiste feliz San Valentín y un chico te contestó de forma personal: feliz San Valentín, mi amor. Además, con ese mismo chico tenías foto en actitud cariñosa», ha señalado Nagore, mientras Fontes se ha defendido señalando: «No y no, esa es mi respuesta. Solo he estado con chicas y estaré con chicas toda mi vida. Lo respeto y tengo amigos gays, pero no es mi caso».

Tras su defensa, la presentadora ha dado paso a un vídeo de última cita entre Yera y Ainhoa en la que se ven los sentimientos que hay entre ellos. Por su parte, Jordina, al verlo, ha decidido abandonar su conquista: «No se puede encontrar el amor con una persona que ya lo ha encontrado. Siento que tienes un pacto con Ainhoa y que te estás riendo de mí y de Sophie, porque tienes muy claro que te vas a ir con ella. Esto no es real porque estás mintiendo y quiero que lo sepa todo el mundo».

A Jordina le ha seguido Sophie que le ha comentado: «Vete con Ainhoa por favor, me has encantado pero no puedo estar más aquí sentada, si nos conocemos nos conoceremos fuera».

El trono del canario llegó a su fin y lo hizo con dos opciones. «No quiero que te vengas conmigo por obligación, se sincero conmigo, y si te quieres ir conmigo nos vamos, pero se sincero», comentó Ainhoa y el tronista le ha contestado: «Te quiero y quiero quererte más, te lo juro que no es porque seas la ultima opción, te dije antes de ayer que te quería, te sigo queriendo, ya no va a ver nadie entre medias».

A pesar de esas palabras, los conductores del programa veían la escena forzada, de modo que Emma García ha comentado: «Si de verdad le quieres no empieces algo ahora con ella porque estáis en situaciones distintas, estáis en dos partes de la historia diferentes. Te vas con ella no porque la quieras, si no porque no la quieres hacer daño y así la vas a hacer más daño. De verdad que eres de los tronistas que no he podido entender». Mientras tanto Nagore Robles, enfadada, le ha dicho: «Tengo una decepción enorme con los dos. Pensaba que valorabas más este programa porque te han cuidado mucho y esto es un teatro barato. Ni tienes sentimientos, ni sabes lo que quieres, cuando vengas con la verdad serás bienvenido».

'MYHYV' vivía unos momentos de indefinición ya que Ainhoa no entendía la razón de por qué hace unos días no quería marcharse de su lado y ahora que estaba sin pretendientas si. En ese momento, Nagore ha comentado: «Cada día me dices que te gustaba una diferente, Ainhoa solo quiero que seas feliz, tu sabes cuando un chico te quiere o no, deja de hacerte la ciega».

Minutos más tarde Sophie y Jordina han vuelto a coincidir con su tronista tras enterarse de la noticia: «Os habéis reído de mi en la cara, te dije que tendríamos una amistad pero no quiero ser tu amiga, me daría asco», ha comentado Jordina, mientras que Sophie ha comenzado a llorar y ha abandonado el plató. Yera ha ido a buscarla para despedirse con dos besos que ha dejado de piedra a los presentes. «Escúchate más, haz más lo que que sientes y no lo que debes o lo que opina la gente», le ha dicho Emma que ha añadido: «Mañana volvemos con más y espero que mejor».