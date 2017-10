Yangyang rompe con su novio desde el confesionario de 'GH Revolution' Yangyang, durante su presentación en 'Gran Hermano Revolution'. / Telecinco La joven, rápidamente, acudió donde Hugo, por quien siente una gran atracción, para decirle que estaba soltera EL NORTE Martes, 31 octubre 2017, 12:31

Desde hace varios días, Yangyang había tomado la decisión de romper desde el confesionario con su novio. Así se lo comunicó a Pilar y a Juan Antonio, mientras recurría a Mina para explicarle lo que sentía por Hugo.

Pero antes, la 'Chinita' se sinceró ante el uruguayo, confesándole la gran atracción que sentía hacia él e incluso le propuso pasar una noche 'loca' nada más salir de la casa. El jarro de agua fría fue tremendo. Hugo, como recoge la web de 'Bekia', le contestó que la quería mucho pero como amiga.

Las palabras de Hugo no fueron suficientes para frenar las intenciones de Yangyang y acudió al confesionario para transmitir su ruptura: «Para mi novio. No hace falta que me esperes cuando salga. Quiero terminar todo, yo ya no soy tu novia. Me siento atraída por un chico de la casa y este chico se llama Hugo... Parece otro amor más bonito del que yo tenía o eso es lo que pienso yo. Si a Hugo no le gusto, me da igual, no pasa nada», concluyó.

Nada más salir del confesionario, sus compañeros se interesaron por cómo se sentía, y ella reconoció sentirse muy feliz. Carlos Lozano, con ironía, le preguntó si Hugo ya sabía que estaba solita, motivo que aprovechó la 'Chinita' para ir a contárselo al uruguayo, recalcando que «ya está soltera».