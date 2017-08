Xuxa revoluciona las redes con su imitación a Marilyn Xuxa, durante su imitación a Marilyn. / Youtube Su actuación en el programa 'Dancing Brasil' no ha dejado indiferente a nadie EL NORTE Viernes, 11 agosto 2017, 12:47

Los niños en los 90 recordarán a Maria da Graça Meneghel, más conocida como Xuxa, la brasileña que marcó su infancia. Pero la idea que tenemos todos de la tierna presentadora queda desterrada después de ver su actuación en su última aparición en televisión.

Como recoge 'El HuffPost', Xuxa participa en el programa 'Dancing Brasil', donde tuvo que imitar a la gran Marilyn Monroe. La brasileña se decantó por la canción 'Two Little Girls From Little Rock', de la película 'Los caballeros las prefieren rubias', estrenada en 1953.

Su actuación no dejó indiferente a nadie. Las redes se llenaron de comentarios porque cualquier parecido con aquel inolvidable 'Ilari Ilari' es pura coincidencia.