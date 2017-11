Winona Ryder se venga de una compañera de clase 15 años después La actriz Winona Ryder. / AFP La actriz fue insultada y agredida en el instituto por una compañera y ahora se ha vuelto a encontrar con ella, ajustándole las cuentas EL NORTE Lunes, 6 noviembre 2017, 20:53

Winona Ryder ha querido recordar un episodio de juventud. La actriz fue agredida por una compañera, que 15 años después le pidió un autógrafo. Fue su momento ya que lo aprovechó para preguntarla: «¿Te acuerdas de mí?, ¿Recuerdas pegar a un chico en séptimo grado?», a lo que ésta le contestó: «Más o menos». Entonces, Ryder le respondió: «Esa era yo. Que te den por el culo».

La actriz, tal y como el portal de Telecinco, ha recordado ahora el momento, convirtiéndose en viral en Twitter: «Yo llevaba una camiseta de chico del Salvation Army. Mientras iba al baño, oí a alguien decir ‘¡eh, maricón!’. Golpearon mi cabeza contra una taquilla. Me caí al suelo y empezaron a pegarme. Tuvieron que darme puntos. La escuela me echó a mí, no a los matones».