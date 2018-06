Willy Barcenas versiona 'Tu canción' Willy Bárcenas versiona el tema de Amaia y Alfred. / Instagram El cantante ha hecho una versión del tema con el que Alfred y Amaia representaron a España en Eurovisión EL NORTE Lunes, 4 junio 2018, 13:02

Willy Barcenas no está pasando por su mejor momento desde de que se conociera la setencia del caso Gürtel en el que se han visto involucrados su padre y su madre. El cantante logró reunir la fianza para que su madre saliera de prisión pagando 200.000 euros.

Por si fuera poco, tuvo que sufrir el derrumbe del edificio de la calle General Martínez Campos, en Madrid, por lo que estuvo varios días sin poder acceder a su vivienda. Para intentar dejar aparcados esos problemas, ha versionado una de las canciones que está más de actualidad: 'Tu canción'.

El cantante ha publicado un vídeo en el que aparece cantando y también ha escrito: «Al principio no me gustó, después se me incrustó en el hipotálamo durante tres días y ahora la canto yo».

No ha sido el único que ha cantado ese tema. Rosa López o Elena Rivera, actriz de las series 'Cuéntame' y 'La verdad', no han perdido la ocasión de cantar esta canción, tal y como recuerda el portal 'Bekia'.