Willy Bárcenas no quiere saber nada de política

El hijo del extesorero del Partido Popular quiere poner distancia con el mundo del corazón

Willy Bárcenas ha conseguido hacerse un hueco en el panorama musical con su grupo Taburete, pero lo que no lleva nada bien es ser objetivo de la prensa del corazón. Al hijo del extesorero del Partido Popular siempre han querido relacionarle con numerosas chicas como Lucía Rivera que ha sido la última en llegar a su lista, a pesar de que Willy ha desmentido rotundamente los rumores de romance, a la vez que asegura que está «soltero y entero».

Al igual que otros muchos famosos, el joven no se quiso perder el concierto por el 25 aniversario de Rosario Flores. Allí fue entrevistado por el portal 'Chance' que le preguntó ¿Por qué se ofreció a cantar en el concierto de Rosario?, a lo que éste contestó «Pues porque me llamó y me apetecía que cantáramos un tema juntos y es un tema buenísimo, con muchas ganas. Además, es precioso».

Respecto al boom de su grupo Taburete, dice estarlo llevando bien, «con naturalidad, disfrutando, haciendo muchos conciertos y bien. Yo creo que no he cambiado mucho y la vida tampoco me ha cambiado. Sigo haciendo lo mismo pero más divertido».

Esa fama le ha llevado, según él mismo reconoce, a ser más conocido y «evidentemente se liga más». Sobre si estaba comprometido, Willy responde que «estoy soltero, esta vida quiero disfrutarla unos años soltero, luego ya llegará el momento».

En cuanto a esas novias que le han atribuido señala que no le da mucha importancia y que «intentaré no meterme en nada del mundo del corazón porque no me gusta nada» y tampoco«de la política. Son dos temas que... en especial la política».