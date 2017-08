El WhatsApp de Leticia Sabater, lleno de mensajes «guarros» tras filtrarse su número en Forocoches Leticia Sabater durante la presentación de 'Toma pepinazo'. L. S. La intérprete de 'La salchipapa' reconoce que lleva recibiendo llamadas sin parar desde anoche EL NORTE Jueves, 17 agosto 2017, 19:53

Leticia Sabater ha sufrido la filtración de su número móvil esta madrugada en un mensaje de Forocoches. Desde ese momento, la intérprete de 'La salchipapa' no ha cesaso de recibir mensajes, según ella «guarros y escandalosos», y llamadas... «Me ha llegado de todo, desde cosas bonitas a gente que me enseñaba el culo. He tenido que bloquear el número y cambiar los ajustes de privacidad porque sino no me dejan vivir», reconocía a 'FórmulaTV'.

Este mismo portal ha podido acceder a algunos de los mensajes que Sabater ha recibido, y entre ellos se encuentran numerosos hombres que enseñan sus genitales.

Leticia Sabater se está planteando denunciar «al tal Strink este y a la página de Forocoches, porque me parece que han abusado de mi número privado, causándome bastantes molestias... No sé quién lo habrá hecho pero le va a costar caro».

La cantante de 'Toma pepinazo' se consuela porque no ha recibido muchos insultos. «Los mensajes son mayoritariamente obscenos, de sexo o se meten con mis ojos».