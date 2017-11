Ed Westwick, nuevamente acusado de acoso sexual El actor Ed Westwick. / Efe Una tercera mujer ha desvelado que el actor abusó de ella EL NORTE Viernes, 17 noviembre 2017, 13:14

Los casos de abuso sexual en Hollywood siguen aumentando. Además de los que todos conocemos del productor Harvey Weinstein y del actor Kevin Spacey, ahora se suma el del intérprete Ed Westwick que fue acusado por dos compañeras de haberlas violado. El intérprete lo negó a través de su cuenta de Instagram en la que publicó que nunca violaría a una mujer y que las acusaciones eran falsas y que no conocía a las demandantes.

Pero, a estas dos primeras se ha sumado una tercera, Rachel Eck que ha contado a la página BuzzFeed que sufrió acoso sexual por parte del actor de 'Gossip Girl' la noche anterior a los Premios Oscar 2014, el año en el que supuestamente también se producieron las otras dos violaciones. Rachel que pasó con el actor una noche en un hotel ha declarado que: «En su habitación, Ed me empujó a la cama y de manera agresiva me tocó el pecho. Me lo quité de encima lo más rápido que pude y salí corriendo de la habitación».

Antes de conocerse la noticia, Ed publicó en Instagram: «Me rompe el corazón y me llena de tristeza que como resultado de dos no verificadas historias haya personas que piensen que puedo tener algo que ver con actividades tan horribles. Estoy cooperando con las autoridades para que puedan alejar mi nombre de todo esto lo antes posible».

Por el momento, estas acusaciones no le han traído nada bueno al actor que ha visto como la cadena británica BBC ha detenido la producción de su nueva serie 'Ordeal By Innocence' hasta que se aclaren estos asuntos.