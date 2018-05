Algunos videntes califican de «payaso» al Maestro Joao La vidente Esperanza Gracía. / Instagram Sandro Rey ha señalado que «es el tío más cínico, más falso y más oscuro que hay en España» EL NORTE Viernes, 25 mayo 2018, 12:24

El Maestro Joao está recibiendo numerosas críticas por parte de sus compañeros de profesión. Ante tales comentarios sobre el concursante de 'Supervivientes', el programa 'Sálvame' se ha puesto en contacto con algunos de ellos para conocer su opinión.

Así, Esperanza Gracia, que se hizo conocida por su frase: «¿Hay algo que te inquieta, te atormenta o te perturba?», ha comentado del Maestro Joao: «Ni le conozco ni sé quién es. No tengo ni idea de quién le puede conocer. No tengo ni idea de quién es ni de su trayectoria ni a lo que se dedica realmente».

Por su parte, Aramis Fuster ha ido un poco más allá: «Es un patán de primera. ¿Maestro de qué? Si no ha ido ni a la escuela. Me parece un imbécil de muchísimo cuidado. Es un payaso total». Pero no solo se ha metido con el concursante de 'Supervivientes', también le ha enviado un mensaje a otro colega, Sandro Rey. A los dos les considera «bufones que tienen un poco de labia y se lanzan aquí a hacer el tonto».

Sandro Rey ha señalado que conoce a Joao y «no es de mi agrado». Además, ha recordado un tema que no deja en buen lugar al Maestro: «Cuando yo estaba en mi programa, se dedicaba en directo a ponerme verde. Es el tío más cínico, más falso y más oscuro que hay en España».