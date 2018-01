Victoria Beckham desmiente el mito de su 'odio' a España Victoria Beckham en la portada de 'Vogue'. / Vogue La mujer de David Beckham ha recordado que «los años que pasamos en Madrid fueron increíbles. Me encantó España y lo pasé muy bien criando a mis hijos allí» EL NORTE Miércoles, 17 enero 2018, 11:37

Victoria Beckhan protagoniza la portada de la revista 'Vogue' en su versión española con el intento de mitigar ese mito de su 'odio' por España. No hay que olvidar que hace unos años ya desmintió que hubiese dicho que nuestro país olía a ajo. En esta entrevista recuerda con amor sus años en Madrid: «Los años que pasamos en Madrid fueron increíbles. Me encantó España y lo pasé muy bien criando a mis hijos allí».

En la entrevista también habla de la creación de su marca de moda: «Esta marca ha sido como mi quinto hijo. He trabajado mucho y, como cualquier madre trabajadora, he tratado de encontrar un equilibrio. Me implico mucho con mi empresa y cuento con un equipo estupendo. Aunque los niños y Davi siempre serán lo primero, tengo una profesión muy exigente siempre serán lo primero, tengo una profesión muy exigente»

También ha querido desmentir esos falsos rumores sobre su mala relación con sus compañeras: «Sigo hablando con todas las Spice Girls y estoy muy orgullosa de lo que alcanzamos juntas. Me encanta la música de las Spice Girls y creo que siempre me gustará. A los niños y a David también les encanta».

Sobre las críticas recibidas a su trabajo es muy clara: «He crecido en público desde los 19 años, mis días de preocuparme por lo que la gente piense, han quedado atrás».