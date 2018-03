Vicky Martín Berrocal celebra su 45 cumpleaños, a lo grande Vicky Martín Berrocal. La diseñadora estuvo rodeada de amigos y familia en una celebración que duró 48 horas EL NORTE Martes, 20 marzo 2018, 12:18

Vicky Martín Berrocal eligió la ciudad de Málaga para celebrar, junto a sus amigos y familiares, su 45 cumpleaños. La fiesta duró más de lo que en un principio se había fijado, llegando a prolongarse dos días y dos noches, según publica el portal 'Bekia'.

Para un momento tan especial, Vicky se decantó por un ajustado vestido blanco de pedrería en las mangas, como bien se pudo apreciar en las imágenes que la protagonista de la fiesta subió a Instagram.

Entre los asistentes a la fiesta se encontraban Mar Flores, el joyero Emiliano Suárez y su mujer la actriz Carlota Baleztena y su gran amiga Marta Sánchez, encargada de cantarle el 'Happy birthday to you' a lo Marilyn Monroe y, como no, su particular himno de España. Pero no fue la única que cantó esa noche, también lo hizo la anfitriona, que interpretó el tema de La Negra 'Es Inevitable', aunque el momento especial llegó de la mano de su hija Alba Díaz, que salió de una gran tarta.