Un único periódico en la vida de Froilán El hijo de la infanta Elena, Froilán de Marichalar. / EFE El 'rebelde' de la Familia Real coincide con su tío Álvaro de Marichalar en que solo 'La Razón' «puede leerse» EL NORTE Jueves, 24 agosto 2017, 19:36

Felipe de Marichalar, más conocido como Froilán, ha dejado de ser aquel adolescente rebelde que pegaba a sus primas en las bodas o que suspendía, una y otra vez, hasta provocar su ingreso en una academia militar en EE UU.

Ahora, Froilán, como recoge la web de 'Bekia', es un adulto, muy parecido a su tío Álvaro de Marichalar, el hermano de su padre envuelto en alguna que otra polémica. Ambos coincidieron en un acto y, según informa Carmen Duerto, periodista del periódico 'La Razón', el joven le saludó, mientras su tío comentaba: «La Razón es el único periódico que se puede leer ahora». Afirmación con la que Froilán estuvo de acuerdo.

La verdad es que Felipe de Marichalar no tiene buenas relaciones con los medios. Según el hijo de la infanta Elena, «nunca concederé una entrevista porque se dicen cosas de mí que no son ciertas y podéis poner lo que queráis. Yo no puedo decir lo que tienen que escribir pero se equivocan muchas veces».

Con la aceptación de 'La Razón' como único periódico legible, Froilán muestra cuáles son sus ideas.