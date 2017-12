Los 'triunfitos' de la primera edición se unirán a los de 2017 por Navidad Noemí Galera ha transmitido a los concursantes de esta edición que cantarán con las estrellas de OT en una gala navideña EL NORTE Valladolid Miércoles, 6 diciembre 2017, 18:12

Ha sido el momento que muchos estaban esperando y será por Navidad. Noemí Galera se lo ha anunciado a los concursantes de este año (después de una bronca por no cuida los micros). También participarán los expulsados hasta la fecha: Mimi, Juan Antonio, Thalia, Marina y Ricky.

«El día de Navidad se va a emitir un programa especial, aunque cae en lunes, no vamos a hacer gala. Vais a cantar con concursantes de Operación Triunfo 1. Es más, el domingo grabaremos esas canciones porque van a formar parte de un disco», les ha comunicado ante la alegría general. Eso sí, no estarán todos los de la primera edición. La ganadora de OT1, Rosa López, la estrella David Bisbal, lChenoa, que tiene contrato en exclusiva con Antena3 y el Juan Camus no estarán presentes.

Ana Guerra se ha percatado de que el 25 de diciembre no habrá expulsiones así que los que sean nominados el día 18 de diciembre seguirán en la academia hasta la gala del lunes 1 de enero (o 2 de enero) por lo que dispondrán de dos semanas para ensayar sus temas.

Como la directora ha recordado, ese cruce televisivo ya se hizo entre los concursantes de OT1 y OT2. Los actuales concursantes grabarán el disco con las canciones este domingo 9 (en cinco días), pero no ensayarán con los extriunfitos hasta poco antes de la gala. Algunas de las combinaciones son de dos; otras, grupales.

Este es el listado de las actuaciones de la gala especial:

- La gala abre con Mi música es tu voz

- Nerea con David Bustamante: Vivo por ella

- Agoney con Gisela: Somebody Else's Guy

- Raoul con Alejandro Parreño: Don't let the sun go down on me

- Cepeda con Manu Tenorio: Lucía

- Alfred y Naím Thomas: Adoro

- Mimi y Ana Guerra con Gisela y Vero: Lady Marmalade

- Mireya y Nuria Fergó: Noches de bohemia

- Thalia, Marina y Miriam con Geno y Natalia: Eternal Flame

- Ricky, Juan Antonio y Roi con Àlex Casademunt: Corazón espinado

- Aitana y Natalia: Walking on sunshine

- Amaia y David Bustamante: Te quiero, te quiero

- La gala cierra con Camina