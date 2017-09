Trío de nuevos tatuajes en el cuerpo de Laura Escanes 'Aprender a perder', nuevo tatuaje de Laura Escanes. / Instagram La mujer de Risto Mejide ha querido explicar lo que significa cada uno de ellos EL NORTE Miércoles, 20 septiembre 2017, 11:39

Laura Escanes regresó de su viaje a Nueva York y Argentina con las pilas cargadas y con muchas ganas de hacer cosas. Una de ellas, hacerse tres nuevos tatuajes en su cuerpo. Todos ellos, como ella reconoce en un post dentro de su página web, con significado.

Entre sus tatuajes está el 'One and only', realizado en un lado de la barriga y que se hizo con una persona especial. Más pequeño, y en la espalda, se tatuó 'Wanderlust', o lo que es lo mismo, el deseo de viajar.

Escanes tampoco ha querido olvidarse de sus amigas, muy importantes para la pareja de Risto Mejide. Por ello, decidió que un tatuaje llevaría las iniciales de sus mejores amigas (H y A, en mayúsculas) en su muñeca. Ellas son pilares importantes en su vida, aunque el publicista es su verdadero amor. Mejide publicó en 'El Periódico' un artículo que tituló con un simple 'Mía', lo mismo que Escanes tatuó en uno de sus brazos. Sin olvidar la firma de Risto, que ya es imborrable en el trasero de su chica.

Y ahora otros tres ya lucen en el cuerpo de Laura. El primero, una rosa dibujada en su brazo izquierdo, posiblemente relacionado con su nueva faceta como escritora, cuyo debut será el día de Sant Jordi.

El segundo tatuaje consiste, simplemente, en tres puntos suspensivos en uno de sus dedos, mientras que el tercero es una frase, en cursiva, que dice: 'Aprender a perder'. Éste es el título de uno de sus últimos vídeos en Youtube, con imágenes en blanco y negro en las que pide que nos alegremos aún después de haber perdido cosas, personas o incluso la razón.