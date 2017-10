Estos son los tres compañeros de Belén Esteban en 'Sálvame' que no irán a la boda La colaboradora se casa con Miguel y ha hablado en su programa sobre algunos detalles del enlace EL NORTE Sábado, 14 octubre 2017, 18:00

"En una boda hay que invitar a tu gente, yo quiero invitar a los míos", ha dicho Belén Esteban en Sálvame y aplicando esa norma ha hablado de los compañeros que no están invitados a su boda. Ni Kiko Matamoros ni Paz Padilla ni Rosa Benito estarán allí. "Yo a Paz Padilla no la quiero, le tengo cariño", ha dicho. A esos nombres se añade el de Jesús Manuel con el que "no se mira ni a la cara", ni Saúl Ortiz, ni Antonio Tejado.

Y ante las ausencias, presencias. Belén ha dicho que seguramente estén allí Laura Fa o Rafa Mora, con los que se lleva bien. Y también Raquel Bollo. La ex colaboradora de Sálvame acudirá al enlace con su hijo Manuel que cantará en la ceremonia. Todos los demás estarán invitados.

Ante la negativa de Belén a invitar a Kiko Matamoros este ha respondido en Twitter con una ironía.