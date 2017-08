Tremendo parecido entre Jon Snow y George R.R. Martin de joven

El parecido es innegable. / Twitter

La imagen comparativa se ha convertido en viral en las redes sociales

Está claro que 'Juego de tronos' es una serie de éxito. Un éxito que no se limita a su legión de seguidores en la pequeña pantalla, sino que también triunfa en Twitter y en Instagram. El último tuit que se ha hecho viral ha sido el de un fans de la serie que ha encontrado una imagen de George R.R. Martin cuando era joven y el parecido que tiene con uno de los protagonistas de la ficción, concretamente con Kit Harington, el Rey del Norte en la exitosa serie de HBO. Los dos tienen el mismo pelo y, además, en alguna ocasión se ha podido ver a Harington con unas gafas similares.

El usuario acompañó la imagen con el comentario: «Wanna see something wicked fucked up?, frase que en castellano significará algo así como:¿Quieren ver algo verdaderamente extraño?». En cuestión de minutos, la fotografía se ha convertido en viral y miles de usuarios la han compartido, según ha publicado Formula TV.