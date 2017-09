Tremenda bronca entre Mila Ximénez y Kiko Matamoros La colaboradora de 'Sálvame' Mila Ximénez. / Telecinco El colaborador de 'Sálvame' acabó marchándose del plató EL NORTE Viernes, 29 septiembre 2017, 11:58

Mila Ximénez ya no puede más con Kiko Matamoros. Sus enfrentamientos cada vez son más frecuentes y el último de ellos, que superó a la colaboradora de 'Sálvame', se produjo ayer. En esta ocasión, la razón del enfrentamiento fueron las declaraciones de Jesús Manuel contra Mila: «La reacción de Mila no me la esperaba. Mila mintió y me despreció personal y profesionalmente».

Un comentario que ha sido apoyado por Kiko Matamoros, algo muy curioso ya que antes lo había criticado. Una postura que enfadó a Mila y que acabó con Kiko fuera del plató: «No consiento eso y me voy a casa. No estoy bien, estoy cabreado», comentó el colaborador.

Entre todo este cruce de acusaciones, vuelve a resurgir la demanda interpuesta entre compañeros de trabajo. Makoke, la esposa de Kiko, demandó hace unos años a Mila y ahora ésta ha hablado de ese conflicto: «Intenté aclarar las cosas, Makoke me envió una carta con unas exigencias que, al final, no quise firmar, era demasiado, pedir perdón para pagar una cantidad de dinero que se redujo a 6.000 euros».